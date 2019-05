Trenér softbalistů vsadil na zkušenost, myslí na historický úspěch

Svůj konečný verdikt, kteří hráči se mohou těšit na červnové mistrovství světa, zástupci reprezentace oznámili na začátku tohoto týdne.

„Řekl bych, že softbal je zkušenostní sport. Takže jsme vybrali zkušený tým,“ okomentoval Kusý sedmnáctičlennou nominaci, do níž se podle očekávání probojoval také havlíčkobrodský nadhazovač Michal Holobrádek.

„Je neskutečné, že se taková akce v České republice uskuteční. Víme, že to bude naprosto jednoznačná záležitost. Taková akce se už nemusí nikdy opakovat,“ připomíná Holobrádek, že světový šampionát, který se hraje od roku 1966, premiérově zamíří do Evropy.

„Pro český softbal je to historická událost,“ říká předseda České softbalové asociace Gabriel Waage. „Poprvé se šampionát odehraje na evropské půdě. A my děláme vše pro to, abychom uspěli.“

Úkol Čechů je jasný: postoupit ze skupiny. V play off se uvidí

S jakým konkrétním umístěním na šampionátu, který v termínu od 13. do 23. června budou hostit Praha a Havlíčkův Brod, by byli čeští softbalisté spokojení?

„O tom, jestli budeme nebo nebudeme úspěšní, rozhodne, jestli se dokážeme probojovat do první osmičky,“ zmínil Kusý jasný cíl, kterým je postup z osmičlenné základní skupiny. „A takovým naším snem by bylo pokusit se o páté místo, což by byl historický úspěch všech dob.“

Trenérovu výzvu přijímají i samotní hráči. „Naším cílem je dostat se do play off a hrát o co nejlepší příčky,“ potvrzuje vnější polař české reprezentace Michal Kolůch.

Atraktivní premiéra: duel s úřadujícími mistry světa

Domácí mistrovství rozehrají Češi ve čtvrtek 13. června v pražském areálu Svoboda Park duelem s úřadujícím mistrem a největším favoritem turnaje z Nového Zélandu.

„Vyzvat hned v úvodu předchozí vítěze je asi nejlepší možný start do turnaje. Moc se těším,“ říká Kolůch. „Pokusíme se to před naším publikem zvládnout a nejlépe vyhrát.“

Nebude to rozhodně nic jednoduchého. Tým, kterému se přezdívá „Black Sox“ (černé ponožky), totiž nejprestižnější softbalovou událost hned sedmkrát ovládl. „Mají hodně kvalitní nadhazovače, zároveň jsou nebezpečnými silovými pálkaři,“ varuje Kolůch. „Při hře jsou přirození, zápas si užívají.“

Zcela odlišný přístup nabízí jiný soupeř českého týmu, Japonsko, proti kterému Kusého svěřenci 16. června premiérově na šampionátu nastoupí v Havlíčkově Brodě. „Jsou opravdu úplně jiní. Všichni působí stejně, jako roboti,“ usmívá se Kolůch. „Zároveň mají hodně specifický styl nadhozu.“

V základní skupině Češi, kteří jsou desetinásobnými mistry Evropy a aktuálním evropským šampionem, dále narazí na Argentinu, Mexiko, Botswanu, Filipíny a Kubu.

V brodské Hippos Aréně po Japoncích změří síly s reprezentací Filipín (18. června) a Kuby (20. června). „Od těch nevíme přesně, co můžeme čekat,“ přiznal Kolůch.

Pokud vše půjde podle českých plánů, představí se domácí tým v Havlíčkově Brodě ještě jednou: v pátek 21. června od 19.30. To by celek kolem kapitána Davida Mertla čekalo případné osmifinále.