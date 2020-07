Porazili jsme se sami, lituje trenér sofbalistů Havlíčkova Brodu

„Věděli jsme, že jsme si s předstihem mohli téměř zajistit postup do první šestky. Ale zkomplikovali jsme si to úplně zbytečně, když jsme se porazili doslova sami,“ mrzí trenéra Hrochů Dušana Šnellyho.

„Zatímco v úvodním zápase jsme na jejich prvního nadhazovače bez problémů nastříleli jedenáct bodů, na druhého jsme se celý zápas trápili,“ popisuje Šnelly utkání, ve kterém jeho svěřenci prohrávali v páté směně už 1:5.



Tým podle něj vyrobil spoustu chyb v obraně. V dramatické koncovce se sice hosté dokázali zvednout a Petr Kruntorád tříbodovým homerunem snížil na 4:5, ale následovala další fatální chyba a dvoubodové vedení Spectra před poslední směnou. Hroši v závěrečném útoku stihli už jen snížit na 5:6 a zcela zbytečně prohráli.

Z prodlouženého víkendu chtěli tři výhry. Mají jen dvě

Z pěti utkání, které o prodlouženém víkendu sehráli, tak Hroši vybojovali pouze dvě vítězství. „Úplně spokojení nejsme, chtěli jsme mít tu bilanci 2:3 přesně opačnou,“ připouští Šnelly.

O jediný bod Hroši v pátek nezvládli ani duel v Ledenicích, kde prohráli 0:1. „Ten zápas nebyl špatný, mohli jsme těsně vyhrát,“ lituje Šnelly. „V sobotu proti Spectru jsme hráli v útoku o dost líp, ale zase přišly zbytečné chyby v obraně. Takže to bude trošku komplikace pro zbytek základní části.“

Situace v tabulce je následující: Hroši na umístění v elitní šestce, která si zahraje nadstavbu o čtyři místa v play off, aktuálně ztrácejí dva body. Ovšem s tím, že mají k dobru dvě odložená utkání s Tempem Praha.

„Bude to těžké. Máme sice o dvě porážky méně než Spectrum a Most, ale dohráváme doma s Tempem Praha, které zatím prohrálo jen dvakrát,“ přibližuje vývoj extraligy Šnelly. „Pokud bychom neuspěli ani v jednom zápase, tak v tu chvíli na tom budeme úplně stejně jako naši soupeři,“ dodává.

A ani další program Hrochům příliš nepomáhá. „V Sezimově Ústí to jsou dvě tzv. povinné výhry. Tam nikdo z favoritů neztratil a my tam tak nemáme co získat,“ uvědomuje si Šnelly. „Takže rozhodovat se bude asi až o posledním hracím víkendu, kdy máme doma Radotín a Břeclav,“ očekává havlíčkobrodský kouč. „Bude to pravděpodobně souboj na dálku mezi námi a Spectrem Praha.“

Hroši věří, že jim v závěru soutěže pomůže Tempo

Základem tak bude zvládnout příští čtvrtek domácí dohrávky proti Tempu Praha. „Budeme chtít minimálně jednou porazit Tempo a zároveň budeme doufat, že Spectrum si ještě nějakou prohru připíše. Třeba právě s Tempem, se kterým hraje v posledním kole.“ V závěru příštího týdne Hrochy během čtyř dnů čeká osm zápasů. „Fyzicky to takový problém není, mančaft máme mladý a dobře trénovaný. Takže jsme na to připraveni,“ je přesvědčen Šnelly. „Složitější bude ve dvojzápasech, které s nějakou krátkou pauzou trvají i pět hodin, udržet koncentraci,“ obává se kouč brodských Hrochů.