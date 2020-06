Softbalista Holobrádek: Budeme teď rádi za každou možnost hrát

Není to tak dávno, co byl Michal Holobrádek talentovaným mladíčkem, který se rozkoukával v týmu extraligových mužů Havlíčkova Brodu.



Po třech sezonách se reprezentační nadhazovač proměnil v oporu a zřejmě největší hvězdu současného týmu Hrochů.

„Nenapadlo by mě, že bych takhle brzy mohl být mezi nejstaršími,“ usmívá se Holobrádek, který za necelé dva měsíce oslaví 25. narozeniny. „Ale snažím se s tím nějak sžít. Mladším spoluhráčům pomáhat a předat jim něco z toho, co jsem v extralize mohl zažít.“

Havlíčkův Brod, nejmladší tým v české extralize, před novou sezonou znovu omladil. Jak to vnímáte?

No, je to zajímavé. (usmívá se) Právě jsme teď vzpomínali na to, že když jsme před třemi lety vyhráli náš poslední titul, byl jsem asi třetí nejmladší v týmu. A teď už jsem třetí nejstarší. To je docela rychlá změna. (směje se) Ale myslím, že teď by se mohl kádr ustálit. Přeci jen se nám do týmu dostali kluci, kteří zažili úspěšné mistrovství světa juniorů. A pokud by se nám tento kádr podařilo udržet pohromadě na dalších pár let, tak má velký potenciál, abychom opakovaně mohli bojovat o nejvyšší příčky.

Program Víkendové zápasy brodských softbalistů Pátek 19. června

Havl. Brod Hroši HB – Joudrs Praha 18.00

sobota 20. června

Havl. Brod Hroši HB – Tempo Praha 16.00

Tempo Praha – Hroši HB 18.00



Jaké jsou ambice pro letošek?

Určitě se budeme snažit dostat do play off, do finálové šestky, kde se bude hrát nadstavba. Tam máme šanci dostat se do semifinále. S tím, že tým máme sice nejmladší, ale nemusíme si nutně dávat malé cíle a bát se o to, že bychom měli sestoupit. Naopak na rovinu můžeme říct, že v play off bychom chtěli hrát o TOP čtyřku.

Vnímáte letošní sezonu jako ideální možnost, aby se mladí kluci v extralize rozkoukali?

Určitě. Právě tohle je jeden z našich cílů do letošní zkrácené sezony. Aby se mladí kluci, kteří mají zkušenosti z juniorských kategorií, ale mezi dospělými skoro ještě nic neodehráli, mohli vyhrát. A další rok jsme mohli pomýšlet na nějaké vyšší umístění.

Z úvodních čtyř zápasů na severu Čech máte dvě výhry. Můžete být spokojení?

Myslím, že ano. Soupeři nebyli úplně nejlehčí, Most a Chomutov v minulé sezoně skočily na třetím a čtvrtém místě. Takže dvě výhry nejsou nic, z čeho bychom měli být nějak zklamaní.

V pátek (dnes) vás čeká malý svátek, premiérové extraligové utkání v televizi. Jak to hráči vnímají?

Všichni si to budou trochu víc užívat. My, co máme zkušenost z loňského mistrovství světa, pro nás to bylo něco neskutečného. To, že se na zápas mohli podívat lidé, kteří byli doma, nebo to, že televizní komentátoři trošku více vysvětlovali pravidla lidem, kteří hru neznají, bylo něco, co je pro softbal jedině dobře. Třeba tomu pomůže také náš páteční zápas. Pro hráče to ale jinak nebude až taková změna. Doufám, že to hlavně na mladší kluky nevytvoří nějaký speciální tlak. A že budeme dělat vše normálně, jako by to byl běžný zápas.

Zmiňujete loňský světový šampionát v Havlíčkově Brodě a Praze, který softbal představil širší sportovní veřejnosti. Jeden kolega mi říkal, že softbal je sice fajn sport, ale pro něj dál zůstává jen ženskou variantou baseballu. Jak byste na to reagoval?

Možná je hra pomalejší, když softbal zkouší kamarádi pro radost. Ale když se hraje na vyšší úrovni, je ještě rychlejší než baseball. Nadhazuje se z kratší vzdálenosti, rychlosti nejsou zase tak rozdílné, na vrcholové úrovni třeba 130 kilometrů za hodinu. Takže je pomocí studií dokázáno, že pálkař na všechno má ještě kratší dobu. Vzdálenost neděle 21. června Sezim. Ústí Hladoví Hroši – Hroši HB 14.00 Hroši HB – Hladoví Hroši 16.00 mezi jednotlivými metami je menší, proto je to dynamičtější.

Takže pro vás to rozhodně žádná „light“ verze baseballu není?

Já si myslím, že určitě ne. (usmívá se) Mně naopak baseball přijde zdlouhavější, nudnější. Být na zápase tři hodiny, když se toho moc neděje... Softbal je zkrátka mnohem lepší. (usmívá se)

Vraťme se k domácímu zápasu s Joudrs Praha. Je to tým, který byste měli porazit?

My jsme se s nimi už tuto sezonu potkali, v přípravném zápase. Takže víme, že je to taky mladý ambiciózní tým, jenž má hodně šikovných kluků, kteří spolu hrají už delší dobu. A navíc tři hráče z Eagles Praha, kteří za ně hráli už minulý rok extraligu a byli v reprezentaci. Takže rozhodně to není soupeř, který bychom měli podcenit. Ale věřím tomu, že stoprocentně budeme hrát na vítězství.

V softbalu je zřejmě klíčovou postavou nadhazovač. Jak se srovnáváte s tlakem, který na vás během zápasu je?

Je pravda, že nadhoz je v softbalu asi ten nejdůležitější post. Vlastně se dá říct, že bez dobrého nadhazovače je zápas o dost těžší. Samozřejmě to stále není jen o jednotlivcích, ale nadhazovač ke konečnému výsledku může hodně přispět. Proto se nadhazovači odmala, kdy začínají trénovat, musí psychicky pomalu srovnávat s tím, že na nich záleží, jestli je tým úspěšný, nebo ne.

Vy osobně jste se s tím srovnal?

Mně možná nejvíce pomohlo to loňské mistrovství světa, kdy jsem v sobě nějak vyřešil, že i když nejsem věkově úplně nejstarší, moje pozice je o tom, tým trochu táhnout. A tím, že v Brodě patřím mezi nejzkušenější, určitě se budu snažit kluky posouvat. Abychom to letos mohli dotáhnout co nejdál.

Před loňským šampionátem Česká softballová asociace spustila projekt, kdy do extraligy na omezený čas pozvala nadhazovače ze zahraničí. Jak s ročním odstupem tuto akci hodnotíte?

Určitě pozitivně. Já jsem zastáncem toho, že každá zahraniční zkušenost je pro náš sport přínosem. Ať to, že my sami jezdíme hrávat do zahraničních lig, kde poznáváme, jak se ten sport hraje jinde, tak i to, že zahraniční hráči jezdí k nám. Jednak to zvyšuje kvalitu české extraligy, jednak nám mohou předávat know-how, jak se to dělá v zatím úspěšnějších softbalových zemích. A myslím, že tohle je krok, jak se přiblížit světové špičce. A nejen to, že si budeme hrát sami proti sobě v Česku.

Aktuální extraligová sezona však bude bez cizinců. Doplatí na to česká soutěž hodně?

Věřím, že ne. Pro nás všechny bude tento ročník jiný. Všichni se těšíme na to, že si konečně po delší době můžeme zase dostat na hřiště. Budeme teď vlastně rádi za jakoukoliv možnost softbal hrát. A věřím tomu, že se zahraničními hráči a naším cestováním do ciziny se to zase rozjede v příští sezoně.