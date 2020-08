Softbalisté Havlíčkova Brodu si řekli o pozici favorita

O účast v nadstavbě bojovali prakticky až do posledního kola, jenže hned úvodní čtyři zápasy druhé fáze sezony je posunuly do úplně jiné pozice. Havlíčkobrodští softbalisté jsou po čtyřech výhrách ze čtyř pokusů rázem velkým favoritem na extraligový titul.

„Já si myslím, že tam, kde je Michal Holobrádek, tam je favorit jasný. Ukázal opravdu skvělou formu,“ pochválil reprezentačního nadhazovače David Mertl, který posílil Hrochy krátce před startem nadstavby.

Komplimenty na Holobrádkovu adresu následně směřoval i trenér brodského A-týmu Dušan Šnelly.

„Hází naprosto skvěle,“ uznale pokyvoval hlavou. „Dostal vlastně za čtyři zápasy jen dva body, což je paráda,“ zdůraznil.

Pochvalně se však ve svém hodnocení vyjadřoval i na adresu Davida Mertla, Tomáše Kleina a Tomáše Bendy. Tedy trojice zkušených extraligových hráčů, kteří přišli pomoci Hrochům z pražského Spectra, respektive z Eagles Praha.

„To, co jsme si od nich slibovali, to znamená posilu do útoku, to plní na maximum,“ hlásil Šnelly. „Dá se říct, že dvě třetiny všech našich bodů jde na vrub první čtveřice pálkařů, kterou doplňuje Honza Hospodka.“

Velmi důležitý pro celý první blok nadstavbových soubojů byl hned první zápas s Chomutovem, v němž Hroši vyhráli po tuhém boji těsně 2:1.

„Začínali jsme na hřišti prvního týmu tabulky, což nebylo vůbec jednoduché. Ve velice vyrovnaném utkání jsme měli na konci možná trochu víc štěstí. Těsné vedení jsme ubránili a pak už jsme v těch dalších zápasech dominovali,“ radoval se Šnelly.

Starost o Spectrum

Spokojenost na straně brodského týmu tak byla zcela namístě. „Je to tak, jsme opravdu nadšeni,“ souhlasně pokyvoval hlavou Mertl, který za spolufavority dál považuje především Chomutov. A to i poté, co ho Brod dvakrát porazil.

„V minulých letech prošel jeho tým poměrně velkou obměnou kádru a letos má opravdu výbornou formu,“ uznal kvality severočeského soupeře sedmatřicetiletý bývalý dlouholetý kapitán reprezentačního mužstva.

Letošní nadstavbu sice Mertl prožívá v dresu havlíčkobrodských Hrochů, ovšem myšlenkami je stále také u svého mateřského klubu – pražského Spectra.

„Po osobní stránce jsem spokojený s tím, že můžu hrát za Brod, jeho síla teď v nadstavbě výrazně vzrostla, ale zároveň doufám, že kluci ze Spectra zvládnou situaci v dolní části tabulky,“ zmínil Mertl záchranářské starosti svých spoluhráčů.

Spectrum totiž v úvodních čtyřech zápasech skupiny o udržení vyhrálo pouze jednou a jeho situace se tak nečekaně zkomplikovala.

„Měli jsme nahraný celkem slušný náskok, takže jsme doufali, že ta skupina bude mít hladší průběh,“ přiznal Mertl.

A vzápětí zopakoval, že pokud by jeho spoluhráči ze Spectra nezabrali ani v dalších kolech, zřejmě by mělo jeho působení v Havlíčkově Brodě kratší trvání, než se původně čekalo.

„S Tomášem Kleinem jsme tady na hostování a v případě, že by kluci od nás museli hrát baráž, pak bychom se vrátili domů,“ připomněl dohodu, o níž věděly všechny strany od samého začátku. „Já ale doufám, že taková situace nenastane, že to dopadne přesně tak, jak se předpokládalo,“ spěchal s dodatkem Mertl.

Další víkend rozhodne

O nadcházejícím víkendu má softbalová extraliga volno, znovu se týmy zapojí do bojů až 22. a 23. srpna. Havlíčkobrodští Hroši nejprve pocestují ke dvěma zápasům do Mostu a druhý den pak doma přivítají Tempo Praha.

„První hrací víkend se tabulka poskládala tak, že ten příští rozhodne o složení semifinále play off,“ měl jasno Mertl.

Brod se zatím dělí o první místo s ledenickými Žraloky, oba celky mají aktuálně 38 bodů.

„Pořád je to ovšem hodně vyrovnané,“ poznamenal Šnelly. „Nicméně je pravda, že my teď máme velmi dobrou výchozí pozici,“ doplnil vzápětí spokojený kouč.