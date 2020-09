Brod vs. Ledenice. Ze softbalových přátel se na dva týdny stanou sokové

Je to trochu paradox. Se všemi soupeři z nejvyšší domácí soutěže mají extraligoví softbalisté v aktuální sezoně lepší bilanci vzájemných zápasů, pouze s Ledenicemi je poměr utkání 0:4 v jejich neprospěch.

Právě celek úřadujícího mistra se přitom Hrochům postaví do cesty v semifinále play off. Série na tři vítězství se rozehraje příští víkend, její vítěz bude znám nejpozději v pondělí 28. září.

„S Ledenicemi máme letos bilanci čtyři zápasy, čtyři prohry. Takže z tohoto pohledu to bude asi těžké,“ říká trenér Havlíčkova Brodu Dušan Šnelly. „Ale říkáme si, že už to musí jednou skončit. Uděláme maximum pro to, abychom postoupili do finále.“

Před závěrečným víkendem nadstavby o play off byli Hroši v situaci, kdy si mohli zajistit vítězství ve skupině a tím i volbu semifinálového soupeře. To se však po porážkách právě v Ledenicích 3:4 a 0:5 brodskému týmu nepodařilo.

Chomutov zvolil Tempo Druhé semifinále Ač kvůli rekonstrukci svého areálu nastupují v kadaňském azylu, vyhráli softbalisté Beavers Chomutov nadstavbovou část extraligy. A díky 1. místu si mohli zvolit semifinálového soupeře; ukázali na čtvrté pražské Tempo. Druhou dvojici tvoří obhájci titulu Žraloci Ledenice a Hroši Havlíčkův Brod. „Nečeká nás nic lehkého, ať bychom si vybrali jakkoliv,“ uvedl chomutovský Marek Malý, který v roli nadhazovače udělal 176 strikeoutů a daří se mu i na pálce, už odpálil sedm homerunů. Chomutov ovládl tabulku s bilancí vítězství a porážek 20-8, pronásledovatelé z Ledenic a Havlíčkova Brodu měli o výhru méně. „Je to odměna za dobrý softbal, který jsme dosud předváděli. Dost si rozumíme s chytači ohledně volby nadhozů a v boxu se cítím komfortně,“ poznamenal Malý. Boje o finále na tři vítězná utkání začnou 19. září. Loňští vicemistři Locos Břeclav skončili v nadstavbě šestí, o fous uniklo semifinále Mostu, který obsadil 5. pozici.

„Řekli jsme si, že nemůžeme být zklamaní. Před sezonou jsme chtěli být do šestky a zkusit se dostat do čtyřky týmů pro play off. To vše se povedlo,“ je s konečným třetím místem spokojený Šnelly.

„Pravděpodobně bychom si bývali pro semifinále, podobně jako Chomutov, vybrali Tempo. Ale nevím, jestli je to tak zásadní,“ pokračuje kouč Hrochů. „My určitě chceme v play off vyhrát obě série. Takže bylo skoro jedno, koho dostaneme jako prvního.“

Na druhou stranu Šnelly připouští, že série s Ledenicemi bude specifická. „Je to tým, se kterým máme výrazně přátelské vztahy. Takže půjde o takový bratrovražedný boj,“ usmívá se havlíčkobrodský trenér.

Nejde zdaleka jen o to, že řada současných Žraloků v minulosti působila v Havlíčkově Brodě. „Jsou tam kluci z reprezentací, jak seniorských, tak juniorských. Trénuje je Jarda Kročák, se kterým jsme v minulosti společně byli na mistrovství světa juniorů a teď spolu děláme áčko mužů - chlapský nároďák,“ připomíná.

„Je to takové, že se moc dobře všichni známe,“ pokračuje Šnelly s tím, že pravděpodobně dojde také na nějaké hecování. „Asi něco proběhne. Ale my k tomu budeme muset přistoupit tak, že je to soupeř jako každý jiný, a na dva týdny se přestat kamarádit.“

První dva zápasy semifinálové série se budou hrát příští víkend, v sobotu v Ledenicích, v neděli v Havlíčkově Brodě. A o postupujícím se rozhodne o týden později.

„Hrát se bude jenom jedno utkání denně. Ze základní části jsme zvyklí na náročnější program, potkala nás daleko větší porce zápasů během pár dnů. Takže v tom nevidím problém,“ neobává se Šnelly ani situace, kdy by se klíčové páté utkání hrálo hned v pondělí 28. září.

V semifinále by měl mít Brod k dispozici kompletní kádr. „O víkendu jsme nechali doléčit Tomáše Bendu, který byl lehce nachlazený. Ale jinak počítám s tím, že do Ledenice odjedeme v nejsilnější možné sestavě,“ dodává Šnelly.