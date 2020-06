Vražedný program softbalistů Havlíčkova Brodu: 13 duelů v 15 dnech

Hroši kvůli odloženým duelům prožijí vražedný program: během 15 dnů sehrají 13 utkání.



„Nedá se nic moc jiného dělat, protože 19. července končí základní část. Po tomto datu nemůžeme hrát už žádný z odložených zápasů,“ vysvětluje šéf havlíčkobrodského klubu Dušan Šnelly. „To, co nám propršelo s Tempem Praha a v Sezimově Ústí, musíme sehrát v tomto období. STK (Sportovnětechnická komise – pozn. red.) nic jiného nepovolí. Takže se s tím musíme vyrovnat,“ krčí rameny.

Situace je o to složitější, že jediný volný víkend, kdy se 11. a 12. července nejvyšší seniorská soutěž přeruší, patří zápasům extraligy juniorů. A v ní startují dvě třetiny současného brodského A-týmu mužů. „Takže těch zápasů budou mít kluci fakt hodně,“ uvědomuje si Šnelly.

To už v tuto chvíli ví, že ve všech utkáních nebude moct využít reprezentačního nadhazovače Michala Holobrádka. „Je jasné, že Michal nehodí 13 zápasů v 15 dnech. Takže budeme hodně využívat i juniorského nadhazovače Dominika Šubrta. Tam, kde bude hrát denně dva zápasy, budeme do druhého dávat Dominka,“ naznačuje Šnelly, který je zároveň hlavním trenérem havlíčkobrodského A týmu.

Zkušený lídr Kadečka zatím za manželkou neodletěl

Klíčovou otázkou bude, zda všichni hráči budou zdravotně v pořádku. Jakákoliv vynucená absence by v tak náročném programu byla velkou komplikací.

„Zatím to vypadá, že ve většině zápasů budeme téměř kompletní. Do hry byl měl zasáhnout také Honza Hospodka,“ jmenuje Šnelly dlouhodobého maroda. „Klíčoví hráči, včetně nadhazovačů a opor, by měli být k dispozici, takže základní sestava snad bude téměř vždy kompletní,“ doufá trenér.

Ten i nadále počítá také z jednou z opor týmu, nestárnoucím Karlem Kadečkou, jenž zatím marně vyhlíží plánovaný přesun do Ameriky.

„Samozřejmě by rád odletěl za manželkou. Ale podle vývoje situace v Americe nepředpokládám, že to bude nějak honem. Skoro si myslím, že tady nakonec odehraje celou sezonu,“ tipuje Šnelly. „Věřím, že během následujících tří týdnů se nic nestane a on odehraje všechny zápasy základní části.“

V ní je úkol brodského týmu jasný: minimálně udržet aktuální šestou příčku, která by tým posouvala do předkola play off. „Prvním cílem je uhrát první šestku a postoupit do nadstavby. Ale nechceme zároveň ani příliš ztratit na první čtyři místa, ze kterých se následně postupuje do semifinále,“ připomíná Šnelly.

Televizní zápas ukázal, že pršet může. Jen ne trvale

Velkým otazníkem je, co by se stalo v případě, že by při naplánovaných termínech znovu nepřálo počasí a zápasy nemohly být sehrány. „Úplně netuším, jak by si s tím STK následně poradila. Předpokládám, že bychom následně museli hrát i ve všední dny. Budeme to muset prostě nějak zvládnout,“ přemýšlí Šnelly.

„Snad budeme mít více štěstí než dosud. Při televizním utkání s Joudrs Praha se ukázalo, že naše hřiště saje výborně. Ve chvíli, kdy přestalo pršet, bylo hřiště do dvou hodin vzorně připravené. Takže je to spíš o tom, aby nepršelo trvale,“ přeje si Šnelly.