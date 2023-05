Výměna by nám neprospěla, smějí se Fuksovi. Na olympiádu zatím nemyslí

V rámci poctivých příprav na debla, kterého od minulých olympijských her nejeli, si bratři zkusili prohodit role. „Říkali jsme si, že chybička se vloudila, ale jsme rádi, že jsme si to zkusili. Teď se opět vrátíme do předchozí sestavy,“ hodnotil starší Martin. Na nominačních závodech v Račicích i přes nezvyklou pozici skončili druzí.

„Celý život jsem byl vepředu a brácha měl naopak zkušenosti s řízením, což mně upřímně moc nešlo. Záleží také na stylu, ale vzadu bych to už nechtěl znovu zažít. Naopak vepředu se cítím jako ryba ve vodě,“ konstatoval čtyřiadvacetiletý Petr.

Kromě debla si Fuksovi v Račicích zajeli také singlové tratě. „Zpočátku jsem na ně nechtěl, protože jsem je kvůli nemoci neabsolvoval ani loni a pak se mi povedly Světové poháry,“ vyprávěl Martin Fuksa. „Z hlediska nominačních kritérií to ale nebylo možné,“ vysvětlil, proč nakonec v Račicích byl.

Rychlostní kanoista Martin Fuksa.

A vedl si náramně, opanoval trať na 500 i 1000 metrů. „Potvrdilo se mi, že bráchu v singlu pořád porazím, tak je to dobrý,“ s úsměvem narážel na mladšího Petra, který skončil druhý na půlkilometrové distanci.

„Chtěl jsem kopnout loď do cíle, ale vysednul jsem si na pravý bok lodi a trošku mě to přehodilo. Pak už jsem se nestihl vrátit a spadl jsem do vody, kde jsem čekal asi deset minut, než pro mě někdo přijel,“ vzpomínal Petr Fuksa.

Sezonu bratři zahájí příští týden na Světovém poháru v maďarském Szegedu. Martin se vrhne na singl i debl na 500 metrů, Petr ke společné pětistovce přidá ještě oblíbenou singlovou dvoustovku.

„Na start sezony se vždycky těším, protože se všichni po zimě porovnáme a uvidí se, jakou měl kdo přípravu,“ řekl Martin. „Kvůli deblu nemůžu jet z časových důvodů kilometr v singlu, ale přednost deblu jsme dali především kvůli tomu kiksu v Račicích, musíme ukázat, kam patříme.“

Rychlostní kanoista Petr Fuksa.

Vedle Světového poháru a Evropských her, které se na konci června konají v polském Krakově, cílí Fuksovi na srpnové mistrovství světa v Duisburgu, kde se budou v olympijských disciplínách rozdělovat místa pro hry v Paříži.

„Zatím to vůbec neřeším,“ přiznal Martin Fuksa. „Soustředím se na věci, které nás čekají teď v blízké době, tato nominace přijde až později. A tím, že je to mistrovství světa, stejně se pokusíme zajet co nejlepší výsledek,“ vysvětlil čerstvý třicátník.

„Nedávno jsem měl oslavu, ta byla super, dorazilo spousta lidí. Jen jsem si řekl, jak vše rychle utíká a že už je to hodně let, co jsem s kanoistikou začal a vozím medaile. Pořád to drží a jsem zvědavý, kam se to ještě může posouvat,“ dodal dvojnásobný mistr světa.