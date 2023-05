Se změnami a velkým odhodláním. Na sezonu jsem připraven, hlásí kajakář Dostál

Za necelý týden ho čeká první závod Světového poháru v maďarském Segedu. „Soustředím se hlavně na singlový kilometr, to je moje priorita,“ připomíná Dostál, jež se po měsíčním výpadku kvůli nemoci a pobytu v Kalifornii plný sil vrhá do soutěžení.

Vypadáte spokojeně.

Protože vážně jsem. Příprava na sezonu proběhla dobře, vzhledem k tomu, že jsem ji absolvoval s novým trenérem, jsme hodně věcí začali dělat trošku jinak. Kromě tvrdé dřiny jsme do tréninků zapojili i zábavu, obzvlášť na podzim, kdy se mnou trénovala i přítelkyně Anežka (Paloudová, rovněž rychlostní kajakářka). Sezona se zatím vyvíjí dobře, uvidíme, co přijde dál.

Jaká je spolupráce s trenérem Davídkem?

Pavel nebyl člověk zvenčí, trénoval se mnou už dříve, takže jsme velmi dobří kamarádi. Ve všem mě dost podporuje, na trénincích se předháníme v tom, kdo udělá větší kravinu. Co opravdu oceňuju, je, že mě Pavel dokáže zdravě vyhecovat, ale na druhou stranu když jsem unavený, tak je schopný s tím pracovat.

A poslat vás na ryby.

Přesně tak. On ví, že když nemám energii a sílu, má mě vyhnat na ryby, protože když se mi podaří nějaký pořádný úlovek, jsem pak úplně vyměněný.

Zanedlouho vám začíná Světový pohár, jaké plánujete absolvovat závody?

První mě čekají teď o víkendu v Segedu, čtrnáct dní nato pojedu jako jeden z mála Čechů do Poznaně. V červnu se sice konají Evropské hry, ale na nich nebudu, takže se soustředím především na srpnové mistrovství světa, kde se vyjíždějí místa na olympijské hry. Uvidím, jestli k singlovému kilometru přidám singlovou nebo deblovou pětistovku.

Z jakého důvodu vynecháte Evropské hry v Polsku?

Pro Českou republiku jsou na nich jenom čtyři místa a přednost dostanou olympijské disciplíny. Takže na ně pojedou hlavně kluci ze čtyř a deblkajaku.

Josef Dostál s Radkem Šloufem po kilometrovém klání deblkajaků slavili bronz. (5. srpna 2021)

V něm jste vy závodil s Radkem Šloufem, kterého nahradil Jakub Zavřel. Jak vypadá vaše spolupráce?

Zatím jsme toho tolik nestihli, protože trénuje v jiném oddíle než já, takže s ním nejsem každý den jako s Radkem. Ale přijel za námi na soustředění do Kalifornie, což bylo super, protože je to trošku tréninkový blázen. Kuba má hodně odlišnou náturu a nejen, že je profesionální sportovec, on do toho i normálně pracuje, což mu dává od závodění odstup a pak mu to jde lépe.

Můžeme vás společně očekávat v deblkajaku na olympijských hrách v Paříži?

Na nedávných nominačních závodech v Račicích jsme sice skončili jen těsně druzí, takže to vypadá, že by to mohlo fungovat vážně dobře, ale debl na hrách spíše neplánuju. Moje priorita je pořád singl na kilometr a vzhledem k tomu, že tato disciplína bude v Paříži až poslední den, jak semifinále, tak finále, tak by mi debl, který je jen den před, vzal hrozně moc sil.

Zmínil jste nominační závody v Račicích, jak jste s nimi spokojen?

Moc, protože se mi dařilo, zvítězil jsem na kilometru i na pětistovce.

Zkusil jste tam těžší pádlo, budete u něj zůstávat?

Nakonec jsme s trenérem usoudili, že ne. Když jsem jel na vodě v Chorvatsku, která se podobá vodám po světě více než ta v Račicích, bylo na mě hodně těžké.

Kromě změny trenéra a parťáka v kajaku je u vás novinkou sparingpartner Vojtěch Beneš, jak se vám s ním trénuje?

Vojta je o dost mladší, ale je s ním velká sranda. Musím říct, že na to, jak je mladej, tak je na můj vkus správně oprsklej, ale i svědomitej, takže si myslím, že do našeho týmu zapadl. I když mu na trénincích pořád dost ujíždím, tak mít ho jako parťáka je bezvadný.