Jaká to absurdita. Na jedné straně zeměkoule se bojuje bombami a raketami o život, na druhé hokejkami a pukem o body do tabulky. Je libo trocha rozptýlení od války? Není to asi správné, není to morální ani etické, ale je to lidské. A především – je to zkrátka byznys.

Sport má dostatečný potenciál posloužit coby přijatelný nástupce válečného šílenství.