Pavljučenkovová a jiní odvážní. Také ruští sportovci vyzývají: Zastavte válku

Exmistr světa v šachu Garri Kasparov má jasno. Nejnovější chování prezidenta Putina v ukrajinské válce odsoudil v úterý v dalším z četných tweetů.

„Nejlepším prediktorem budoucího chování je chování v minulosti,“ napsal Kasparov. „Současné Putinovo bombardování civilistů na Ukrajině bylo nevyhnutelné. Snažit se ho vysvětlovat jako záhadu je stejné jako snažit se vysvětlit, proč štír bodne žábu ve staré perské pohádce. Je to jeho přirozenost. Putin se nestaral o civilní oběti, když bombardoval města v Čečensku nebo nemocnice v Sýrii. Proč by se staral teď, když svět mu dal tehdy jasně najevo, že nezasáhne, ať se děje, co se děje?“