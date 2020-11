Brzký konec české naděje. Nedělala jsem to, co jsem chtěla, mrzelo Zachovou

Rozhodovalo se až v posledních sekundách.

Obě judistky do té doby sváděly vyrovnaný boj, Zachová měla zprvu sice převahu, jenže na dánskou soupeřku ne a ne vyzrát.

Pak přišel útok Olsenové.

Dvaadvacetiletá bývalá juniorská vicemistryně světa krátce před koncem základní doby získala bodovanou techniku wazari a ujmula se vedení.

„Já jsem v tu chvíli tak nějak ztuhla. Když to přišlo, nedokázala jsem s tím nic udělat,“ líčila v nahrávce pro média Zachová. „Prostě jsem zamrzla. Měla jsem od ní chodit dál, ale to jsem neudělala.“

Zachová se ještě snažila zvrátit nepříznivý vývoj, jenže do konce zápasu zbývalo už jen pouhých šest sekund. A to bylo na obrat málo.

Dvacetiletá česká reprezentantka tak při své premiéře na dospělém evropském šampionátu vypadla v prvním kole a do odpoledního finálového bloku se nedostala.

„Celý zápas jsem nedělala to, co jsem si přála,“ hodnotila. „Chytla jsem jenom její ruku a to ani ne vždycky. Když už jsem ji chytla, tak jsem jenom stála a čekala.“

I tak je pro ni tento rok průlomový.

Že před ní může být velká kariéra, ukazovala už v mládežnických kategoriích. Třeba když v osmnácti letech skončila na mistrovství Evropy do 23 let na druhé příčce.

Letos předpoklady potvrdila znovu.

Na lednové Grand Prix v Tel Avivu obsadila třetí místo. Stala se vůbec první Češkou, která v prestižním seriálu získala medaili. Na začátku listopadu se pak v Poreči stala juniorskou mistryní Evropy.

Nástupkyně Lukáše Krpálka, tak se o ní hovořilo.

Juniorským evropským titulem totiž v Chorvatsku dokázala to, co se před dvanácti lety podařilo i úřadujícímu olympijskému vítězi.

„Byl to můj dětský vzor,“ těšilo ji, když napodobila Krpálka. „Vážím si toho, že teď spolu můžeme prohodit pár slov, že mi poradí.“

Pauzu před pražským šampionátem vyplnila přípravou v Kosovu, které je její oblíbenou tréninkovou destinací, a doufala, že po juniorském šampionátu prorazí i na tom dospělém.

„Určitě bych chtěla medaili, ale každý vyhraný zápas bude určitě úspěchem,“ plánovala před turnajem v Praze.

Po vypadnutí v prvním kole tak v jejím hlasu bylo pochopitelně cítit zklamání. Dlouho se ale porážkou s Dánkou nechce zaobírat.

„Hodím to za hlavu, nebudu to moc řešit a budu se připravovat na příští rok,“ prohlásila.

Ve dvaceti letech toho má před sebou ještě spoustu.