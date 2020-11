Startuje pražské ME v judu. Stálo nás to velké úsilí, říká šéf svazu

„I když jsme do poslední chvíle nevěděli, jestli se mistrovství Evropy uskuteční,“ říká za organizátory Jiří Dolejš, předseda Českého svazu juda.



Musel to být velký stres.

Poslední týdny a měsíce byly velmi náročné, co se přípravy šampionátu týče. Do poslední chvilky jsme nevěděli, jestli se mistrovství Evropy uskuteční, nebo ne. Chtěl bych poděkovat vládě, zejména panu Milanu Hniličkovi, který se zasloužil o to, že jsme nakonec výjimku obdrželi. Bez toho bychom podobnou akci nemohli dělat.

Velká improvizace, je to tak?

Stalo to velké úsilí celého organizačního týmu. Díky odkladům jsme měli vlastně čtyři termíny a připravovali jsme místo jedné soutěže dvě. Ta původní byla nastavena na formát i s diváky, společenskými akcemi a tak dále. Tohle mistrovství Evropy bude úplně jiná soutěž. Bez společenských kontaktů, bez diváků. Je to velká škoda, veřejnost je koření atmosféry, povzbuzení pro závodníky.

O2 arena by se povedla vyprodat?

Kapacitu jsme měli po první prstenec vyprodanou - sedm tisíc diváků. Lístky pochopitelně chtěli i samotní závodníci, u Lukáše to byl opravdu velký počet, na začátku jsme ho museli s těžkým srdcem i omezovat, přestože víme, že symbolem šampionátu je on. Nakonec nebudeme mít žádné diváky.

Přesto je o šampionát velký zájem.

To je. Přihlášeno je celkem 42 zemí a víc než 360 závodníků, což je skvělé. V běžných letech standardně na evropském šampionátu startuje přibližně 45 zemí, takže ten úbytek je opravdu nevýznamný.

Čím to je?

Je to způsobeno tím, že země věří opatřením Mezinárodní judistické federace IJF a věří i našemu státu, že dokážeme zabezpečit zdraví závodníků. Ale máme i trochu smůlu.

V čem?

IJF má obrovský zájem na tom, aby probíhaly soutěže, turnaje, ale pochopitelně také chce, aby zdraví závodníků bylo stoprocentně zabezpečené a k tomu má velmi přísné podmínky. Všichni - závodníci, trenéři, média, řidiči či obsluha - musí být izolovaní na hotelu. Musí absolvovat všechno stejně. A velké požadavky má i naše hygiena.

Což není špatně.

My si uvědomujeme, že primární je zdraví národa. Na druhou stranu, ta opatření nejsou koordinovaná, což nám přináší problémy a zvýšené nároky na finance. Jen na covid tým potřebujete 20 lidí. Pak samotné náklady na testování… Test vyjde přibližně na 2 000 korun, řádově se u turnaje pohybuje 500 lidí, to máte jednu rundu testování za milion. Tyhle peníze do toho musíme vložit a je to velká rána do rozpočtu.

Lukáš Krpálek se o evropský titul porve v sobotu.

Jak myslíte, že rozpočet akce dopadne?

Teď těžko odhadovat, další ranou je samozřejmě příjem ze vstupného, který měl činit pět šest milionů. Budeme se s tím muset nějak vypořádat. Až to všechno zaúčtujeme, zjistíme, jak jsme dopadli.

Jak se těšíte na samotný turnaj? Co vaše vyhlídky, naděje?

Cítíme, že naše judo má našlápnuto správným směrem. Jednak máme silnou generaci s Lukášem Krpálkem, jednak se nám rodí skvělá mladá generace, která to potvrdila na mistrovství Evropy juniorů. Renata Zachová tam vyhrála, Adam Kopecký s Danielem Pochopem skončili pátí, Věra Zemanová byla na Evropě do 23 let bronzová. Máme z nich velkou radost.