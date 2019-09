Hattrick pro All Blacks? David Kozohorský o mistrovství světa v ragby

Dalších 8 fotografií v galerii Bojový tanec haka a jeho drsnější verze Kapa o pango, v podání ragbistů Nového Zélandu před přípravným duelem proti Austrálii. All Blacks zvítězili 36:0. | foto: Profimedia.cz

dnes 12:00

Víte, jaká je nejvýznamnější sportovní akce roku? Šampionát v basketbalu ani v lehké atletice to není. Co tedy bude přitahovat miliardy (!) diváků k obrazovkám? Je to mistrovství světa v ragby, které hostí ve dnech 20. září až 2. listopadu Japonsko. A fanoušci tohoto týmového sportu pro tvrdé chlapy si kladou otázku: Vyhraje Nový Zéland potřetí v řadě?