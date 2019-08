Wales první na světě. To je vtip? Ragbyový šampionát startuje za měsíc

Rugby World Cup, do startu největší sportovní události roku 2019 už zbývají jen dny. A po deseti letech došlo ke změně na prvním místě světového žebříčku.

„Když jste první v rankingu, jste favorité i mistrovství světa,“ prohlásil s naprostou vážností Eddie Jones, uznávaný australský trenér, který čtyři roky připravuje Anglii právě na vrcholnou akci do Japonska.

O víkendu jeho tým v přípravě v Cardiffu podlehl v epickém boji domácímu Walesu 6:13. Ten výsledek stvrdil střídání lídrů v žebříčku Mezinárodní ragbyové unie (IRB).

„Pro Wales je to sice krásný den, ale rozhodně se nad nikoho povyšovat nebudeme,“ zdůraznil Warren Gatland, novozélandský kouč Walesu.

„Myslím si, že spousta odborníků a novinářů, především na Novém Zélandu, bude naše první místo považovat za vtip,“ prohodil s úsměvem. „Ale je to jen číslo.“

Přesně 509 týdnů, což je takřka deset let, byl první Nový Zéland, nejvíc ragbyová země planety, trojnásobný mistr světa, vítěz posledních dvou šampionátů z let 2011 a 2015.

„Pád“ na druhou příčku neznamená, že by se mu dávaly nižší šance na obhajobu, podle bookmakerů je dál největším aspirantem na vítězství.

S výrazným odstupem za ním je Jižní Afrika, Anglie, Irsko a až pak Wales. V úvahu mezi adepty na zlato lze brát i Austrálii s Francií.

Tolik papírové předpoklady, skutečnost na hřišti se ukáže už brzy. Startuje se v pátek 20. září v Tokiu soubojem domácího Japonska proti Rusku. Výkop je 19.45 místního času, v Česku bude o sedm hodin méně.

Dvacet účastníků finišuje v přípravách, v nichž nikdo není suverénní.

Wales sice naposledy Anglii zdolal, ale o týden dřív s ní v Londýně prohrál 19:33. Nový Zéland v sobotu doma v Aucklandu zametl s Austrálií 36:0, ale předminulý víkend v Perthu v rámci Rugby Championship utrpěl vysokou porážku 26:47.

Před třemi týdny nebyl přesvědčivý proti Jižní Africe (16:16), předtím ani v Argentině, kde vyhrál jen 16:10. Prestižní turnaj zemí jižní polokoule Rugby Championship tak ovládla Jižní Afrika, která, zdá se, je na mistrovství světa velmi dobře připravena.

Poslední přípravy vrcholí i v dějišti turnaje, většina z 1,8 milionů vstupenek už má své majitele. Není pochyb, že všechna utkání budou vyprodaná.

Průzkumy v Japonsku uvádějí, že víc než tři čtvrtiny obyvatel (98 milionů) má povědomí o tom, že země hostí ragbyový šampionát. Když organizátoři na jedné z nejrušnějších tříd v Tokiu vystavili pohár Webba Ellise, trofej pro šampiona během den vidělo odhadem 800 tisíc lidí.

„Mistrovství světa v Japonsku bude v jistém smyslu průkopnickou záležitostí,“ říká předseda světového ragby Bill Beaumont.

Dosud šampionáty pořádaly jen vyloženě ragbyové země jako Nový Zéland, Austrálie, Jižní Afrika, Francie, Wales a Anglie. Teď se poprvé dostalo na stát z druhého ragbyového sledu.

„Je to také zvláštní okamžik pro naše japonské hostitele, kteří světu ukážou to nejlepší ze své země. Její bohatou kulturu, pohostinnost a samozřejmě vášeň pro ragby. Bude to neuvěřitelná šestitýdenní oslava,“ zdůraznil Beaumont.

Ano, šest týdnů. Ragbyový šampionát je nejdelší vrcholnou akcí vůbec. Začne 20. září, finále se hraje 2. listopadu. Je o dva týdny delší než fotbalové mistrovství světa, které má 32 účastníků a 64 zápasů, čili o dvanáct týmů víc a o šestnáct zápasů víc.

