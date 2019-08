Ať z trosek po tsunami povstane stadion. Jak ragby dojalo Japonsko

Zvětšit fotografii MÍSTO TRAGÉDIE. Letecký snímek ragbyové arény v Kamaiši - původně tu stály dvě základní školy, ale smetlo je děsivé tsunami z roku 2011. | foto: AP

Na památníku je tu v kameni vyrytý prostý vzkaz: „Běžte. Běžte na nejbližší kopce a pak vyprávějte budoucím generacím, co se tady přihodilo.“ Kdo by nyní dorazil do japonského města Kamaiši neinformován, patrně nepochopí, před čím kdo může varovat.