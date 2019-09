Svět hledí do Japonska, sportovní událost roku startuje

Program MS v ragby Na turnaji startuje dvacet zemí rozdělených do čtyř skupin po pěti Skupina A: Irsko / Skotsko / Japonsko / Rusko / Samoa Skupina B: Nový Zéland / JAR / Itálie / Namibie / Kanada Skupina C: Anglie / Francie / Argentina / USA / Tonga Skupina D: Austrálie / Wales / Gruzie / Fidži / Uruguay Do vyřazovacích bojů postupují dva nejlepší z každé skupiny