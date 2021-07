Seemanovou si do plavecké ligy ISL vybral tým Katinky Hosszúové

„Jsem strašně nadšená, první i druhý ročník jsem sledovala. Je to super propagace našeho sportu. Úplně něco jiného než normální závody, kde se potká celá světová špička. Závody mají ohromný spád, pořád je na co se dívat a je to hrozně napínavý,“ uvedla Seemanová v tiskové zprávě.

„Těším se moc, jsem nadšená. Je to zase něco nového a jsem zvědavá. Bude to zkouška v tom, že tam člověk jezdí hodně disciplín delší dobu za sebou, tak to bude zase nová zkušenost,“ dodala.

Vysněný tým neměla, byla ráda už jen za úspěch v draftu. V budapešťské sestavě se vedle superstar Hosszúové sejde například s kraulařskou hvězdou a trojnásobnou olympijskou vítězkou Ranomi Kromowidjojovou z Nizozemska či motýlkářským mistrem světa Kristófem Milákem z Maďarska. „Takže hodně zajímavá jména. Myslím, že bychom mohli být fajn tým,“ uvedla jedenadvacetiletá česká olympionička.

Základní část soutěže deseti týmů se odehraje po olympijských hrách v srpnu a září formou deseti dvoudenních mítinků v krátkém bazénu v Neapoli. V listopadu se osm sestav představí v semifinále a čtveřice nejlepších se utká v dosud neurčeném termínu ve finále. V předchozích dvou ročnících startovaly v ISL Simona Kubová a Anika Apostalon.