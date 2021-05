Je to neuvěřitelné. Nechápu, jak jsem to dokázala, radovala se Seemanová

„Ani fakt nemůžu popsat, jak se teď cítím. Je to prostě neuvěřitelné, nechápu, jak jsem to dokázala,“ svěřila se Radiožurnálu. Ve finále měla díky nejrychlejšímu semifinálovému času nejvýhodnější čtvrtou dráhu.

„Soustředila jsem se na sebe. Věděla jsem, že určitě někdo vystřelí a bude chtít jet tu první stovku hodně rychle. Já jsem se bála, že když nezačnu rychle, takže to potom už nerozjedu. Takže jsem se snažila jet svoje naučené tempo a zároveň si hlídat Charlotte vedle mě, aby mi tolik neujela. Federiku jsem samozřejmě zpozorovala na poslední pětadvacítce a pak jsem radši zavřela oči, protože už jsem nechtěla ani vědět, jak to dopadlo,“ popisovala jednadvacetiletá česká reprezentantka.



První čtyři plavkyně se v cíli vešly do necelých tří desetin sekundy. A zlato vylovila mladá Češka, která dohmátla o dvě setiny před veleúspěšnou Italkou Federikou Pellegriniovou, majitelkou olympijského zlata z Pekingu 2008 a dalších 21 medailí z ME a MS.

„Na dohmatu jsem pracovala už od semifinále padesátky, protože tam byly velké rezervy. Takže jsem měla natrénované, jak by to mělo správně vypadat a jsem ráda, že se mi to povedlo,“ pochvalovala si Seemanová.



Při poslední vrcholné akci ji od medaile dělila půlsekunda, když skončila na dvoustovce pátá na ME v krátkém bazénu 2019. Pak přišla koronavirová pandemie, navzdory níž svěřenkyně Petry Škábové pokračovala ve výkonnostním růstu. Dnes ze svého půl roku starého českého rekordu ubrala dalších bezmála sedm desetin.

„Nejsem ten typ, že by po juniorech vystřelil a byl hned ve finále a sbíral medaile. Myslím, že tohle je daleko účinnější cesta, a že se pomaličku po krůčkách zlepšuji. Upřímně mi vůbec nevadí, že jsem tu medaili získala až teď. A doufám, že se budu pořád zlepšovat, klidně i takhle po malých kouskách. To by mi úplně stačilo,“ dodala čerstvá mistryně Evropy.

Na oslavy zatím nemá čas. Hned v pátek v 10:00 pro ni ME pokračuje rozplavbami na 100 metrů volný způsob.