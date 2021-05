Seemanová opět útočila, ale na stovce už byla na evropskou medaili krátká

Jedenadvacetiletá česká reprezentantka se podruhé v kariéře dostala na stovce pod 54 sekund. „Myslím, že kdybych se na tenhle čas podívala třeba včera po ranních rozplavbách, tak bych byla úplně nadšená. Ale protože jsem si včera odpoledne překonala svoje maximum a jela jsem ještě o trošku líp než dneska, tak nechci říct, že mě to mrzí... Ale myslím si, že únava je na mně po včerejšku fakt dost znát,“ řekla Radiožurnálu Sport.

Po čtvrteční zlaté dvoustovce absolvovala v pátek rozplavbu a semifinále na poloviční distanci. „Dvoustovka mě rozsekala víc, než jsem si myslela. Nicméně i když jsem sedmá, tak jsem jela docela hluboko pod 54 vteřin, takže jsem spokojená. Asi ne tak úplně, jako bych chtěla, ale věděla jsem, že ta medaile je docela nereálná,“ přemítala.

Seemanová další finálovou účastí zakončila šampionát, který ve čtvrtek ozdobila evropským titulem na dvoustovce, která je její hlavní tratí. Vlastní české rekordy překonala na všech distancích. Na padesátce byla osmá a teď na stovce sedmá. Od bronzové Anny Hopkinové z Británie ji dělily více než tři desetiny.



Jako jediná ze všech kraulařek se prosadila do finále na padesátce, stovce i dvoustovce. „Myslím si, že je u mě nadmíru spokojenost. Padesátka mě úplně překvapila, protože jsem sem jela s tím, že semifinále budiž, to bude dobré, o to bych měla bojovat. Ale finále bylo neuvěřitelné překvapení. A dvoustovka, to ani nemluvím, to byl sen sám o sobě. A stovka byla super, až na ten ranní závod v rozplavbě to bylo fajn. Musím říct, že jsem spokojená a budu odjíždět nadšeně,“ hodnotila celý šampionát. Ten pro ni ale ještě neskončil. V neděli bude finišovat v ženské polohové štafetě na 4x100 metrů.



V semifinále na 100 metrů motýlek neuspěl Jan Šefl, který výkonem 52,36 sekundy obsadil šestnáctou příčku. Byl o patnáct setin pomalejší než v dopoledních rozplavbách. Za vlastním českým rekordem, kterým se v dubnu v Šamoríně kvalifikoval na olympiádu, zaostal o 32 setin.

Teprve šestnáctiletá Italka Benedetta Pilatová překonala už v semifinále na 50 metrů prsa světový rekord. Výkonem 29,30 vylepšila o desetinu sekundy výkon olympijské vítězky Lilly Kingové a postarala se o třetí světové historické maximum na šampionátu v Budapešti.