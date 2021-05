Český parkurový tým vyhrál v Praze závod Poháru národů

Češi figurovali po prvním kole na druhém místě za vedoucí Belgií, ale po druhém vyhráli s šesti trestnými body. Za nimi skončilo s osmi body Dánsko a Belgie klesla na třetí místo. Češi si připsali teprve třetí triumf v závodu Poháru národů po Budapešti 2014 a Linci 2015.

„Je skvělé, že to vyšlo takhle špičkově doma. Koně skákali skvěle a všichni v týmu jsou platní,“ řekl Opatrný na on-line tiskové konferenci. „Je to krásné a pro všechny pěkný zážitek. Jsem strašně ráda, že můžu závodit s tak skvělými parťáky a koňmi,“ doplnila Kellnerová.

Původně nominovaná Emma Augier de Moussac nakonec nejela, jelikož její Diva nebyla stoprocentně v pořádku, proto nastoupil Zvára. S koněm Cento Lano zajeli čistě a měli jen trestný bod za překročení času stejně jako Kellnerová s Catch Me If You Can Old. Výkon Papouška s Warness se škrtal a nejzkušenější z české čtveřice Opatrný zajel s Forewerem čistě.

Ve druhém kole si Zvára připsal čtyři trestné body, Papoušek zajel s nulou a škrtala se jízda Kellnerové. Poslední jel Opatrný, kterému loni druhé kolo nevyšlo, ale tentokrát zajel čistě. „Forewera znám od jeho pěti let, znám jeho kvality a druhý parkur v daný den skáče vždy lépe. Nervózní jsem nebyl, skákal skvěle, všude jsem se trefil, tak to bylo v pohodě,“ řekl Opatrný.

Z výhry se Češi radovali poté, co poslední belgický jezdec Pieters Clemens chyboval. „Pohár národů jsem nikdy nevyhrál a nejhezčí na tom je, že si vypomůžete navzájem a vyjde z toho dobrý výsledek. V tom je kouzlo a je to nesmírně skvělý den,“ řekl Papoušek.

Parkurová soutěž týmů je i na programu olympijských her, na kterých se česká reprezentace představí po 85 letech. Tým se kvalifikoval loni dodatečně na úkor Ukrajiny.

Otázkou je, jestli můžou Češi pomýšlet vysoko i na hrách v Tokiu. „Proto tam jedeme. Máme kvalitní koně i jezdce a s touhle vizí tam člověk musí vyrazit,“ prohlásil Opatrný a dodal: „Soutěž bude o úroveň výš, ale jsou tam jen tři jezdci, všichni se počítají, o to víc se to zamíchá.“