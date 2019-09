NFL slaví stovku. Čekají ji změny, pohled do historie i vyrovnanost

„Již téměř sto let je NFL součástí Ameriky, spojuje komunity a stmeluje fanoušky k podpoře jejich oblíbených týmů a hráčů,“ uvedl k výročí ligový komisař Roger Goodell. Právě pod jeho taktovkou se NFL nebývale daří a v Severní Americe byste nenašli populárnější sportovní soutěž.

Pro všechny fanoušky NFL je start nového ročníku velkým lákadlem. Září pravidelně patří právě jim. Konec dlouhého půstu, pravidelná dávka fotbalu a hlavně opět naděje, že v tomto roce se právě oni budou radovat z titulu svého oblíbeného týmu.

NFL si zakládá na vyrovnanosti. Platové stropy, systém draftu a možnost podepsání volných hráčů. To jsou jen některé páky, které udržují ligu vyrovnanou.

Roztleskávačky klubu Los Angeles Chargers před zápasem NFL ve Wembley

Pak ani nepřekvapí, že si fanoušci Cleveland Browns už před sezonou nechávají dělat tetování s motivem vítězství v Super Bowlu. Browns byli dlouho otloukánky ligy, ale změny v týmu dávají fanouškům naději. Stane se z vysmívaného týmu šampion? Minimálně fanoušci v Clevelandu tomu věří.

To, že není nereálné se dostat ze dna rychle až na téměř na vrchol, ukázali Los Angeles Rams. I oni byli v předešlých letech dlouho pro smích a během dvou sezon po příchodu nového trenéra se probojovali až do Super Bowlu a i letos patří za jedny z favoritů.

Kyler Murray je jednička draftu NFL, vzali si ho Arizona Cardinals.

Na začátku ligy všichni věří, že v tomto ročníku budou nahoře. První zápasy naznačí, jestli se víra přemění v realitu. Systém soutěže je totiž nekompromisní. Základní část čítá pouhých 16 zápasů. Stačí pár smolných momentů nebo zranění a tým se velmi rychle dostane mimo příčky pro postup do play off.

Dočkají se Saints?

Kdo má tedy největší šanci na zisk Lombardiho trofeje? Velmi často zmiňují odborníci New Orleans Saints a Kansas City Chiefs. Zapomenout se nemůže ani na účastníky posledního Super Bowlu - New England Patriots a Los Angeles Rams.

Brian Baldinger z NFL Network věří, že Saints konečně prolomí smůlu. „Saints mají za sebou hned dvě zdrcující prohry v posledních dvou ročnících. Tým se ale stále zlepšuje a do třetice jim to vyjde.“

Baldinger narážel především na loňskou prohru s Rams v semifinále, kdy chybou rozhodčích přišli Saints o šanci na vítězství a postup do Super Bowlu. NFL se dokonce rozhodla změnit pravidla přezkoumání na videu.

Oslava 100 let

NFL letos slaví 100 let a jubilejní ročník odstartuje tento pátek zápas dvou nejstarších rivalů. Green Bay Packers a Chicago Bears proti sobě poprvé nastoupili v roce 1921. Nesmiřitelným rivalům se dostala tato pocta, přestože zahajovací zápas v minulosti vždy patřil úřadujícím šampionům. Tentokrát přednost dostala historie. Oba legendární týmy navíc patří k dalšímu z okruhu adeptů na celkový triumf.

NFL je v první řadě ale obrovská show a byznys. Logicky tak výročí bude hlavním tématem letošního ročníku. Nadšení neskrývají v NFL Films, kde se starají o produkci obsahu pro fanoušky. „Stá sezona NFL je událost jednou za život a je to přesně pro co je NFL Films přímo jako stvořená,“ poznamenal Ross Ketover, šéf NFL Films.

Fanoušci se mohou těšit na zveřejnění týmu století a také na přehled památných momentů.

Že to myslí v NFL Films vážně, potvrzuje obsazení do role spolumoderátorů. Vedle hlavního moderátora Riche Eisena z NFL Network se totiž představil také Bill Belichick. Současný hlavní trenér New England Patriots dovedl svůj tým k šesti Super Bowlům a v 66 letech sám patří k nejslavnějším postavám v historii soutěže.

Kromě vzpomínání bude Belichick a trenéři ostatních 31 týmů spřádat plány na ovládnutí letošního ročníku. O vítězi ligy se bude hrát v Super Bowlu v Miami, a to 2. února.