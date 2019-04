Sázka na Kylera. Hbitý talent má v Arizoně nahradit zhrzeného Rosena

Nový kouč „Cards“ Kliff Kingsbury má novou hračku. Nezastíral, že Murray je jeho favorit. Skvělá pohyblivost, přesná ruka z letošního vítěze Heismanovy trofeje dělají z mladíka ideálního adepta pro Kingsburyho ofenzivu.

Pro generálního manažera týmu z Phoenixu se ale nabízí otázka, co s loni vybraným Rosenem.

Několik dalších týmů shánějících quarterbacka sice o bývalou desítku draftu projevilo zájem, žádný z nich však zatím nebyl ochotný obětovat zajímavou protihodnotu.

Přesto je skoro jisté, že do září bude Rosen v novém týmu, jaký to ale bude? Denver, Miami, nebo snad nějaký jiný? Adeptů o jeho služby ale každopádně rapidně ubývá.

Rosena mrzela (a motivovala) už loňská volba na pozici deset. Teď dostal další ránu. Přesvědčí nakonec, že ho týmy NFL podcenily?

Kyler Murray se stal jedničkou draftu NFL:

Výběr Arizony určitě potěšil San Francisco 49ers a New York Jets, kterým do klína spadli zřejmě dva nejlepší defenzivní hráči draftu - Nick Bosa a Quinnen Williams. V případě týmu z Kalifornie je představa dvou nových defenzivních endů Nick Bosa - Dee Ford opravdu hodně lákavá. A 49ers v tomhle případě nemohli šlápnout vedle.

K prvnímu překvapení určitě došlo na čtvrté pozici. Oakland Raiders, další otloukánek loňského ročníku, sáhli také po defenzivním hráči, ale místo očekávaných jmen fanoušci „Silver and Black“ sledovali, jak jejich milovaný dres navlékl defenzivní end Clelin Ferell z Clemsonu. Talent z jedné z nejlepších univerzit v USA byl mnohými predikovaný nejdříve na střed prvního kola, čtvrtá pozice mnohé zarazila.

Další quarterback šel na řadu na šesté pozici. New York Giants našli nástupce Eliho Manninga v Danielu Jonesovi. Vytáhlý rozehrávač přichází do New Yorku z univerzity v Duke, kde rostl pod stejným koučem jako dříve Manning. Řada analytiků oba quarterbacky k sobě přirovnává, pro skauty ale Jones bude potřebovat minimálně rok na rozkoukání.

“Giants se očividně do Jonese zamilovali, když jej vzali tak vysoko. Na univerzitě se musel potýkat s řadou nepříliš talentovaných spoluhráčů, presto obstál. Pokud dostane čas růst, mohl by z něj jednou být velmi kvalitní quarterback, kterého Giants tolik potřebují,” okomentoval výběr bývalý skvělý quarterback Kurt Warner.

Daniel Jones je volbou NY Giants:

Třetí a zároveň poslední quarterback v prvním kole draftu šel na řadu na patnácté pozici. Dwayne Haskins. Po něm sáhli Washington Redskins. Právě Haskins byl mnohými skauty před draftem pasován do role nejvíc připraveného quarterbacka pro NFL, přesto se dva další dostali na řadu dřív. Při zranění Alexe Smithe a k přihlédnutím k omezeným kvalitám Case Keenuma je možné, že Haskins dostane prostor velmi brzy.

Výběr talentů pro nejlepší soutěž prvním kolem zdaleka nekončí. Dalších šest je na programu v pátek a v sobotu.