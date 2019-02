Když video musí mlčet. NFL hýbe trestuhodná chyba rozhodčích

Faul! Zahřměl beznadějně vyprodaný stadion v New Orleans. Domácí Saints měli vítězství a postup do Super Bowlu po deseti letech na dosah. Všichni si byli jistí, že prohřešek obránce hostí Nickella Robeyho-Colemana dá Saints čas na to, aby vypotřebovali zbývající hrací čas až na poslední vteřinu a následně proměnili vítězný kop na branku.

Jenže rozhodčí k obrovskému překvapení všech faul neodpískali. Saints tak byli donuceni kopnout na branku dříve. Ujali se vedení, ale Los Angeles Rams dokázali za poslední minutu a půl přejít hřiště, vyrovnat, a v prodloužení zvítězit.

Sporný moment mezi New Orleans Saints a LA Rams:

Domácí fanoušci nevěřili vlastním očím. Hráči a trenéři jen marně hledali slova.

Sean Payton, hlavní trenér domácích, jen marně hledal vysvětlení. „Nevím, jestli byl někdy jasnější faul,“ uvedl na tiskové konferenci po zápase. I hned po zápase mluvil Payton s šéfem rozhodčích, který mu potvrdil chybu svých mužů.

Dokonce samotný aktér incidentu, obránce Nickell Robey-Coleman, otevřeně přiznal, že fauloval: „Snažil jsem se zachránit touchdown. Čekal jsem flag.“

Smutný videorozhodčí

Jak je tedy možné, že do Super Bowlu postoupili Rams a čtyřicetiletý Drew Brees a jeho Saints si musí počkat?

Ve všech zápasech NFL funguje přezkum na videu. Trenéři o něj mohou požádat. A v posledních dvou minutách zápasu, což byl i tento případ, videorozhodčí dá sám pokyn k přerušení hry a přezkoumání sporné akce.

Nickell Robey-Coleman (v bílém) z Los Angeles Rams atakuje Tommyleeho Lewise z New Orleans Saints.

Kde je tedy zádrhel? Pravidla striktně popisují, které situace mohou hráči nebo videorozhodčí přezkoumávat. A fauly se přezkoumávat nemohou. Přestože se jednalo o jednoznačný faul a nikdo nezpochybňuje to, že měl být odpískán, videorozhodčí mohl jen sledovat opakované záběry. Zasáhnout nemohl.

Saints po tomto kontroverzním momentu ztratili koncentraci a z postupu do Super Bowlu se radovali Rams. Ti se utkají s New England Patriots, kteří postoupili do Super Bowlu potřetí v řadě.

Čas na změnu?

Trenér Payton už teď možná přemýšlí, že je na čase změnit pravidla a umožnit přezkoumávat fauly na videu. Zkušený trenér je členem soutěžní komise, která by tuto změnu případně projednávala.

Fanoušci amerického fotbalu v Česku si možná vzpomněli na finále české ligy z roku 2016. Chybným verdiktem rozhodčích v úplně poslední akci zápasu přišli Prague Lions o titul. Následně zavedla Česká asociace amerického fotbalu videorozhodčího pro všechny televizní zápasy. V Česku by podle pravidel bylo možné tento neodpískaný faul přezkoumat na videu. To se teď možná změní i v NFL.