Nadávky, sabotáž i kuriózní zranění. Hvězda NFL si vydupala přestup

Brown nevstupoval do slavné NFL jako star amerického fotbalu. V draftu si ho v roce 2010 vybrali Pittsburgh Steelers až v šestém kole. Jenže rychle si vybudoval pověst jednoho z nejlepších receiverů v lize. Sedmkrát byl zvolen do utkání hvězd (tzv. Pro Bowl), čtyřikrát do nejlepšího týmu sezony (tzv. First team All-Pro). Svými výkony si hlasitě říkal o zařazení do Síně slávy.

Vydupaný přestup do Oaklandu

Jenže Brown si se svou pověstí v posledních měsících dost zahrává. Vše odstartoval závěr základní části minulé sezony. Steelers měli v posledním zápase bojovat o šanci na play off.

Antonio Brown v dresu Pittsburgh Steelers

Během tréninku na poslední zápas se Brown nepohodl s quarterbackem Benem Roethlisbergerem. Mrsknul po něm míčem a na zbývající tréninky během týdne se již nedostavil. Steelers Browna do klíčového zápasu nenasadili.

Brown měl platný kontrakt i na další tři sezony, ale věděl, že chce z týmu pryč. A výměnu si musel vydupat. A tak v únoru začal s kampaní na sociálních sítích, kde poděkoval fanouškům Steelers za podporu a řekl, že je čas se posunout dál.

Dalším krokem k přestupu byl rozhovor pro stanici ESPN. „Pokud nebudu chtít, tak už ani fotbal hrát nemusím. Já tu hru nepotřebuju a nemusím nic dokazovat. Chci hrát, ale nemusím hrát. V tom je rozdíl,“ uvedl Brown v rozhovoru. Steelers pochopili, že Brown se už v jejich dresu nepředstaví.

A tak hledali vhodný klub pro výměnu. New England Patriots podle zákulisních informací nabídli za Browna dokonce první kolo draftu. Jenže Steelers nechtěli svou hvězdu poslat ke svému rivalovi. Místo toho kývli na nabídku Oakland Raiders výměnou za třetí a páté kolo draftu.

Brown dal Raiders najevo, že svůj stávající kontrakt musí upravit. Nová hvězda si tak měla přijít na 50 milionů dolarů během tří let a z toho 30 milionů mělo být garantováno.

Omrzlé nohy z kryoterapie

Po úvodním nadšení přišlo v Oaklandu rychlé vystřízlivění. Hádkám a úprkům ze hřiště sice zpočátku nikdo nevěnoval velkou pozornost, než si Brown nedopatřením zranil chodidla. Špatné obutí během kryoterapie mu způsobilo rozsáhlé omrzliny.

Že bude Brown hlavním tématem tréninkového kempu Raiders, to se vědělo hned po přestupu. Nikdo ale nečekal, jaký bude příběh hvězdného receivera v novém dresu. Začátek tréninkového kempu, který navíc natáčela HBO pro svůj pořad Hard Knocks, strávil Brown mimo hřiště s omrzlinami a hledáním způsobu, jak si prosadit svoji a hrát ve staré helmě.

Moje helma, nebo konec kariéry

Brown se odmítl smířit s odloučením od své staré helmy. „Brown oznámil týmu, že dokud nebude moct hrát ve své helmě, tak nebude hrát fotbal,“ uvedl zdroj blízký týmu. Brown podal k NFL oficiální stížnost a celou záležitost řešila arbitráž. Podle očekávání hráč prohrál.

Antonio Brown během tréninku v týmu Oakland Raiders

Celý tým byl ze situace viditelně frustrován. Generální manažer Raiders Mike Mayock předstoupil během tréninkového kempu před novináře a zdůraznil, že tým za Brownem v otázce helmy stál, ale že vyčerpal všechny možnosti. „Máme tu 89 hráčů, kteří každý den dřou. Teď je na Antoniovi, aby ukázal, jestli je v tom s námi, nebo ne.“

Jak Brown situaci vyřešil? Výrobce helmy Xenith viděl v situaci obchodní příležitost a nabídl helmu speciálně pro něj. Brown tak měl před startem nového ročníku povolenou helmu a zároveň se dal zdravotně dokupy.

Konec malérů? Ani náhodou

Fanoušci a tým věřili, že teď už se budou moct soustředit pouze na fotbal a největší hvězda pomůže pozvednout nevýrazný tým do předních pozic. Jenže během posledních příprav na úvodní zápas s Denver Broncos přišel další zkrat.

Brown si během tréninku došel za generálním manažerem Mayockem a pustil se s ním do velké hádky. V ní Brown vyhrožoval Mayockovi, že ho fyzicky napadne. Na závěr hádky vzal Brown míč, zakopl ho pryč a zařval na Mayocka, ať mu dá pokutu.

To byla poslední kapka. Za jeho neomluvenou neúčast na tréninku a hádku s generálním manažerem dostal od týmu tučnou pokutu a navíc to vypadalo, že tým Browna na první zápas suspenduje.

Brown rychle otočil. Předstoupil před tým a plný emocí se všem omluvil. Vše mělo být zapomenuto. Čtyři dny před prvním zápasem sezony si byl hlavní trenér Jon Gruden jistý. „Antonio je zpět a jsme z toho velmi nadšení.“

Je to můj život. Už žádné hry

Když už se opět zdálo, že vše bude směřovat k přípravě na zápas, vydal Brown na svém Instagramu a Youtube video. Video pojmenoval Je to můj život. Už žádné hry. Ve videu je i nahrávka rozhovoru s trenérem Grudenem. „Nech prosím těch nesmyslů a jen hraj fotbal. Je to tak těžké? Jsi skvělý hráč, tak prosím hraj fotbal,“ praví kouč.

Brown v rozhovoru tuto „nabídku“ odmítl. „Jsem víc než jen hráč. Jsem taky člověk. Není to o fotbalu, ten vím jak hrát. Tohle je můj život. Už žádné hry.“

Propusťte mě

Vyvrcholení přišlo další ráno. Brown na svém Instagramu zveřejnil fotku, na které byl text „Hodně lidí naštvete, když začnete dělat to, co je nejlepší pro vás.“. V textu příspěvku označil Brown účet Raiders a přidal text: „Propusťte mě.“

A jakmile Brown zjistil, že pokuty, které od týmu dostal, zároveň ruší garanci 30 milionů, které měl ve smlouvě, bylo jasno. Hvězdného receivera fanoušci Raiders v jejich dresu neuvidí. Právě garantované peníze ve smlouvě byly jednou z priorit při přestupu z Pittsburghu.

Raiders jeho žádosti vyhověli a Browna propustili.

Další zastávka: obhájci titulu

Vzít talentované hráče, kteří prochází momentální krizí na hřišti nebo mimo hřiště? To je přímo specialita New England Patriots v čele s hlavním trenérem Billem Belichickem.

Obhájci titulu mají za sebou několik akvizic problémových hráčů. Jednoho takového mají v týmu i teď. Třeba Josh Gordon je podobně jako Brown talentovaný receiver, ale kvůli zneužívání drog byl NFL několikrát suspendován.

Antonio Brown během tréninku v týmu Oakland Raiders

Ta zpráva přišla jen pár hodin po propuštění, Brown podepsal v Patriots roční kontrakt. „Jen“ za 15 milionů dolarů (z toho devět je garantovaných). Už jen perličkou celého příběhu je fakt, že pár hodin po podpisu hráli Patriots zahajovací zápas doma proti Pittsburgh Steelers.

Patriots měli zájem o Browna již od samotného začátku. Teď mají Browna zadarmo. A problémová hvězda docílila svého. U favorita bude moci bojovat o Super Bowl. Jak dlouho ale vydrží sekat latinu?