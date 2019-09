Ztráta legend, Supermana i spasitele. NFL kosí zranění hvězd

Odstartoval hvězdný Andrew Luck prokletí této klíčové pozice? Ofenzivní superstar Indianapolis Colts oznámila jen pár dní před startem nového ročníku NFL, že uzavírá svoji nadějnou, ale zároveň nenaplněnou kariéru.

„Je to nejtěžší rozhodnutí, ale je pro mě správné,“ vysvětloval Luck na tiskové konferenci frustraci z neustálé rekonvalescence po různých zranění.

Hrdina Super Bowlu vydržel pár minut

Během prvního hracího víkendu se zranil Nick Foles, nová opora Jacksonville Jaguars. Ten přišel do týmu, který dlouho kvalitního quarterbacka postrádal. Foles vyhrál Super Bowl s Philadelphia Eagles a fanoušci v Jacksonville začali věřit. S příchodem kvalitního quarterbacka budou Jaguars útočit na Super Bowl...

Jenže hned v první čtvrtině si po tvrdém hitu obránce zlomil Foles klíční kost. Jeho pass sice znamenal touchdown pro Jaguars, ale Foles bude dlouho svému týmu chybět a Jacksonville oba úvodní zápasy sezony ztratilo.

Nick Foles dovedl Philadelphia Eagles k Super Bowlu.

Talent trápí těžká nemoc

Také v New Yorku věřili, že jejich Jets konečně mají vyřešenou pozici quarterbacka. Sam Darnold byl v roce 2018 draftován jako třetí v pořadí a má se stát základním stavebním kamenem týmu, který na úspěch dlouho čeká. Právě ryšavý talent je fanoušky označován za spasitele roky prokleté organizace.

Jenže po prvním zápase Jets o Darnolda přišli na neurčito. Diagnóza? Mononukleóza.

„Věřím, že se vrátím silnější a budu hrát dobře, sdělil Darnold novinářům v průběhu léčení. Odhadovaná délka rekonvalescence se ale může protáhnout až na několik měsíců.

O moc více štěstí neměl ani jeho náhradník Trevor Siemian. Ten se v hned prvním zápase zranil a do letošní sezony již nenastoupí. Newyorský tým tak rázem patří k jasným odpadlíkům sezony.

Zranění letitých hvězd

Quarterbaci Drew Brees a Ben Roethlisberger patří dlouhodobě mezi hlavní tváře NFL. Breesovi je 40 let, překonal řadu rekordů NFL a vyhrál se svými New Orleans Saints Super Bowl.

Roethlisberger je o tři roky mladší a má dva prsteny za vítězství v Super Bowlu s Pittsburgh Steelers. Po dvou týdnech se však zdá, že pokračování jejich veleúspěšné kariéry může být ohroženo.

Hvězda Steelers si zranila loket a do druhého poločasu proti Seattle Seahawks už nenastoupila. Záhy po zápase přišla od týmu špatná zpráva: pro Roethlisbergera sezona skončila. „Je to šok a láme mi to srdce, že přijdu o tak velkou část sezony. Cítím, jako bych zklamal spoustu lidí,“ uvedl quarterback v prohlášení.

Druhý zápas sezony byl osudný také pro Breese. V zápase proti Los Angeles Rams si poranil palec na házecí ruce. Čtyřicetiletý quarterback již má za sebou operaci a je jasné, že týmu bude chybět nejméně měsíc a půl. Saints loni došli až do konferenčního finále a vysoké ambice měli i letos. Ztráta quarterbacka a lídra na více zápasů může výrazně ohrozit šance na postup do vyřazovacích bojů.

Quarterback Drew Brees z New Orleans Saints slaví s trofejí pro vítěze Super Bowlu.

Co hůř, v jejich věku se začíná spekulovat, jestli zranění nebudou znamenat i konec jejich úspěšných tažení v NFL.

Kryptonit Patriots

Eli Manning žil dlouho ve stínu slavného bratra Peytona. Ovšem i Eli si v NFL udělal velké jméno. S New York Giants totiž dvakrát dokázal porazit New England Patriots v Super Bowlu. Jenže od slavných vítězstvích v Super Bowlech již uteklo spoustu času.

Giants již několik let hrají na chvostu ligy a Manning ve 38 letech předává pochodeň dál. Giants totiž před sezonou draftovali v prvním kole Daniela Jonese. A právě Jones má po dvou odehraných zápasech nahradit Manninga, který se jako zbytek týmu trápí. Dlouhá éra Manninga za kormidlem je zdá se být u konce.

„Neumírám a sezona neskončila. Je tu stále spoustu pozitivních věcí a spoustu věcí, za které jsem vděčný. Musím přijmout novou roli v týmu,“ byl Manning nad věcí po zjištění, že v dalším utkání s ním hlavní trenér Giants nepočítá.

MVP. Eli Manning byl dvakrát vyhlášen nejužitečnějším hráčem Super Bowlu.

Superman bez síly

Quarterback Cam Newton z Carolina Panthers patřil mezi největší superstar. Jeho výkony mu vynesly prestižní trofej pro nejužitečnějšího hráče sezony v roce 2015. Jeho oslavné gesto á la Superman se stalo fenoménem. Jenže zdá se, že i Supermanovi došly síly a navíc laboruje se zdravím.

Někteří odborníci již nad Newtonem zlomili hůl a nevěří, že se quarterback Panthers někdy vrátí do své bývalé formy.

NFL je v tomhle hodně krutá. Pouhé dva hrací týdny a řada favoritů se už ocitla ve velmi těžké situaci.