Neštěstí pana Lucka. Čtyři roky v bolestech, už to nešlo vydržet, říká

Důvod rozlučky největší hvězdy Colts jen pár dnů před začátkem ligy? Luck pravidelně laboroval se zraněními. „Zasekl jsem se v kruhu zranění, bolesti a rehabilitace. Úplně mi to vzalo chuť do fotbalu. Bylo to jedno velké trápení. Je to nejtěžší rozhodnutí v životě, ale je správné.“

NFL na prahu stého ročníku vstřebává šokující konec jedné z největších hvězd ligy. Luckovi ještě není ani 30 let. Na jeho pozici hrají v lize veteráni jako Drew Brees nebo Tom Brady, kterým je přes 40. Právě Luck byl označován za quarterbacka, který po těchto legendách převezme roli tváře ligy.

Nenaplněný potenciál

Luck vstupoval do NFL v roce 2012, kdy měl v Colts nahradit legendu celého sportu Peytona Manninga. Úspěšná kariéra na univerzitě ve Stanfordu předurčovala Lucka ke skvělé kariéře mezi profesionály. Všichni odborníci se před draftem shodovali: „Hráčů jako on je jen pár za generaci.“

Tým z chvostu tabulky se díky němu probojoval ve třech sezonách po sobě do play off. Jenže od roku 2015 začaly Luckovy problémy se zdravím. Kvůli vážnému zranění ramene, ledviny a žebrům vynechal spoustu zápasů včetně celé sezony 2017.

Andrew Luck

V loňské sezoně se vrátil ve velkém stylu a vysloužil si cenu pro největší comeback roku. Colts se díky němu opět podívali do play off. Očekávalo se, že v letošní sezoně naváží na vydařenou loňskou sezonu a probojují se třeba až do Super Bowlu.

Jenže tento plán vzal teď za své. Luck si v mimosezonní přípravě poranil lýtko a týmových aktivit se nezúčastnil. „O konci kariéry jsem přemýšlel poslední dva týdny. Bylo to strašně těžké. Mám rád tento tým a své spoluhráče. Čtyři roky v bolestech a neustálých návratů mi vzaly sílu. Už nemůžu,“ soukal ze sebe na sobotní tiskové konferenci zlomený Luck.

Dát se dohromady, a pak se uvidí

Luck, který oslaví třicetiny 12. září, inkasoval na kontraktech od Colts přibližně 100 milionů dolarů. Lze předpokládat, že tento již bývalý špičkový quarterback nebude mít o nabídky z fotbalové branže nouze. Televizní stanice jsou plné bývalých hvězd NFL a Luck má o fotbale obrovský přehled.

Teď ale asi více přemýšlí o čase mimo fotbal. K tomu mu jistě pomůže česká manželka Nicole Pechancová, se kterou se Luck oženil tento rok v Praze, na přelomu roku spolu čekají prvního potomka. „Teď musím přijít na to, jak se dát zdravotně dohromady. Těžko funguji i v normálním životě,“ popisoval Luck.

Více důvodů k smutku mají u Colts. Pár dní před novou sezonou přišli o klíčového muže. Post quarterbacka je v americkém fotbale naprosto zásadní.

Andrew Luck v posledních letech zápasům Indianapolis Colts často jen přihlížel.

Do těžké pozice nahradit superstar se dostal Jacoby Brissett, který ani zdaleka nedosahuje věhlasu Lucka. Možná i proto se fanoušci nechali během přípravného zápasu unést. Po oznámení ukončení kariéry se Luckovi dostalo na domácím stadionu bučení. „Slyšel jsem to a bolelo to, přiznávám,“ reagoval zklamaný Luck.

Stý ročník NFL začíná 6. září mezi Green Bay Packers a Chicago Bears.