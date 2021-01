Čekání na Mahomese a duel důchodců. Bojuje se o vstupenky do Super Bowlu

Perspektivní budoucnost v konferenci AFC, „důchodci” v konferenci NFC. Tak by se s nadsázkou daly popsat nedělní duely quarterbacků.



Patricku Mahomesovi, hvězdě Kansas City Chiefs, je 25 let a obhajuje loňské vítězství. Proti němu bude stát ještě o rok mladší quarterback Josh Allen z Buffalo Bills.

Když Mahomes a Allen přišli na svět, Tom Brady z Buccaneers už hrál na univerzitě v Michiganu. Oba quarterbaci jsou tak stále na začátku kariéry. A o budoucnost mají postaráno. Mahomes před sezonou podepsal rekordní smlouvu na 10 let, která mu může vynést až 500 milionů dolarů. Allen si letošními výkony také řekl o novou smlouvu, která mu zajistí lukrativní budoucnost v Buffalu.

PFF @PFF NFC CHAMPIONSHIP Aaron Rodgers (PFF Grade: 94.5 - 1st) vs. Tom Brady (92.6 - 2nd) Average Age: 40 AFC CHAMPIONSHIP Josh Allen (91.2 - 4th) vs. Patrick Mahomes (90.3 - 5th) Average age: 25 https://t.co/oL3q3Mva7z oblíbit odpovědět

Fanoušci Chiefs mohou za Mahomese děkovat právě svému nadcházejícímu soupeři. Právě Buffalo Bills v draftu v roce 2017 poslali svůj desátý výběr do Kansasu a Chiefs zvolili Mahomese.

Program finále konferencí Neděle 24. ledna:

21:05 Green Bay Packers - Tampa Bay Buccaneers Pondělí 25. ledna:

00:40 Kansas City Chiefs - Buffalo Bills



O rok později zvolili Bills Allena také v prvním kole draftu. „Myslím, že oba týmy z toho vyšly velmi dobře,“ okomentoval draftování quarterbacků hlavní trenér Bills Sean McDermott.

Mahomes v divizním kole utrpěl otřes mozku a ve třetí čtvrtině ze zápasu odstoupil. Chiefs se podařilo vedení nad Cleveland Browns uhájit a teď u Chiefs musí doufat, že ho nezávislý lékař uvolní ke konferenčnímu finále.

Trenér Chiefs Andy Reid potvrdil, že Mahomes absolvoval první týmový trénink. „Vypadal dobře. Dnes byl lehčí trénink, což se hodilo k jeho omezení, které vyplývá z protokolu.“ Tím se musí řídit všichni hráči, kteří prodělali otřes mozku. „Nechávám to na doktorech. To je z pohledu trenéra bez debat. Z lékařského hlediska ani nevím, jak na tom je. Je to na rozhodnutí doktorů a my se tím budeme řídit,“ doplnil Reid.

Další souboj legend

NFC, to je konference veteránů. Drew Brees u Saints v minulém kole play off nejspíše odehrál ve 42 letech svůj poslední zápas v kariéře, když ho porazil o rok starší Tom Brady.

Drew Brees (vlevo) a Tom Brady klábosí po zápase play off NFL. Pro Breese to byl nejspíš zápas poslední.

I nadcházející soupeř Bradyho je ostřílený veterán. Quarterback Green Bay Packers Aaron Rodgers se v 37 letech může pyšnit bohatou kariérou.

Brady proti Rodgersovi. Souboj legend, které stále hrají na velmi vysoké úrovni. V kariéře se střetli ale pouze třikrát. Dvakrát uspěl starší Brady. Naposledy letos, když Buccaneers doma zaskočili favorizované Packers. Podaří se jim to zopakovat tentokrát na hřišti soupeře?

Brady si v základní části připsal 40 touchdownů. Více zaznamenal pouze jednou, a to v sezoně, kdy jeho Patriots v celé sezoně 2007 prohráli až v Super Bowlu proti New York Giants.

Pro Bradyho to bude už 14. konferenční finále. Poprvé se v tomto zápase představil v roce 2002. Brady tak načíná třetí dekádu, ve které se objeví v zápase o postup do Super Bowlu.

Do své unikátní sbírky si může přidat další prvenství. Žádný tým v historii Super Bowlu ještě nehrál finálový zápas na domácím hřišti. Letos se hraje na domácím hřišti Tampa Bay a Brady tak může být součástí týmu, kterému se to poprvé podaří.

Také Rodgers se může pyšnit životní sezonou, která mu nejspíše vynese třetí trofej pro nejužitečnějšího hráče.

PFF @PFF Most Big-Time Throws since Week 12: 1. Patrick Mahomes - 22 2. Josh Allen - 21 2. Tom Brady - 21 https://t.co/23zMB8DV44 oblíbit odpovědět

Rodgers měl před sezonou o extra motivaci postaráno. Jeho Packers se v draftu rozhodli v prvním kole vybrat jeho nástupce quarterbacka Jordana Lovea. „Po draftu bylo pro mě důležité osvobodit se od veškeré hořkosti. Našel jsem vnitřní klid a mohl se soustředit na sezonu,“ vysvětlil Rodgers.

„Jordan Love neodehrál jedinou akci, ale měl by být zvolen nejužitečnějším hráčem ligy. Podle mě by bez něj Rodgers nehrál na takové úrovni,“ dodal s nadsázkou známý analytik Michael Lombardi.

Podobnou zkušenost prožil také Brady. V roce 2014 vybrali Patriots v druhém kole draftu Jimmyho Garoppola, který byl označován za nástupce legendy Patriots. Brady novou motivaci přetavil a ve 37 letech vyhrál další Super Bowl.

Zasloužený postup

Obě konferenční finále slibují skvělou podívanou. Všechny čtyři týmy si šanci o vstupenku do Super Bowlu zasloužily. Jasnou převahu nemá před zápasy žádný z týmů, ale velkou komplikací by pro Chiefs byla absence Mahomese.

SportsCenter @SportsCenter Bruce Arians says he lets Tom Brady do his thing https://t.co/4tenVvrNPR oblíbit odpovědět

Jisté je, že v Super Bowlu budeme mít zástupce mladé generace quarterbacků proti veteránovi, který bude chtít přidat další velký úspěch do své bohaté sbírky.