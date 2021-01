Brady vs. Brees. Amerika se chystá na (poslední?) bitvu legend

U jejich jmen se superlativy nešetří. Oba překonávali jeden rekord za druhým a stali se tvářemi NFL. V play off se ale dosud nesetkali. Tom Brady totiž před letošní sezonou působil u New England Patriots, takže konfrontace v play off byla možná pouze v Super Bowlu.

Nyní obléká dres Tampa Bay Buccaneers, a tak bylo jisté, že se fanoušci dočkají minimálně dvou zápasů v základní části (Buccaneers a New Orleans Saints jsou ve stejné divizi).

Většina fanoušků si ale přála ještě třetí duel, ten v play off. „Když Tom podepsal v Tampě, představoval jsem si, že k tomuto zápasu dojde,“ okomentoval pikantní souboj Brees.

Bradymu je 43 let, Breesovi čerstvě 42 (narozeniny slaví právě nyní, 15. ledna). Půjde o duel dvou nejstarších quarterbacků v play off. V bojích o titul jsou hned tři mladší hlavní trenéři (McVay 34 let, Stefanski 38, LaFleur 41). „Dohromady nám je 85, to je hodně fotbalové zkušenosti,“ pousmál se Brees.

Poslední možnost?

Přestože Brees je o rok mladší než Brady, je to právě on, pro koho to může být poslední zápas bohaté kariéry. Spekuluje se, že pro příští sezonu vymění helmu a míč za mikrofon a ujme se role spolukomentátora. Tak jako například Tony Romo nebo Troy Aikman, špičkoví quarterbaci, kteří nyní patří mezi nejlepší spolukomentátory zápasů.

Breesovi New Orleans i letos patří k favoritům, ale v nedávné minulosti vždy klopýtli. Legendární quaterback v play off často zaostával za výkony ze základní části. V tom se Bradymu historicky nemůže vůbec rovnat.

Saints se však nyní mohou více spolehnout na další hráče a tíha úspěchu už neleží na Breesovi tolik jako dřív. V útoku má hvězdy jako Michael Thomas a především Alvin Kamara. Ten dokáže strhnout svůj tým k vítězství, a to bez ohledu na aktuální formu Breese.

NFLonCBS @NFLonCBS Tom Brady has thrown more playoff TD (75) than Peyton Manning (40) and Drew Brees (34)... COMBINED. https://t.co/5cbZgw5dC5 oblíbit odpovědět

Navíc obrana Saints podává dominantní výkony. Brees tak nemusí předvést nadpozemský počin, jakého ho zdobily v minulosti. Třeba v roce 2009, kdy Saints dokráčeli k jedinému zisku Super Bowlu.

Hlavní trenér Sean Payton patří k nejlepším ofenzivním trenérům NFL a určitě si i pro zápas proti Buccaneers připraví plán, který bude jeho týmu sedět.

Spolupráce Paytona s Breesem trvá už roku 2006. Jeden titul za tak dlouhou dobu, to by pro fanoušky Saints byla jistě nenaplněná očekávání. To jim bude připomínat i pohled na Toma Bradyho, který si v dresu Patriots dokráčel hned k šesti titulům.

Do třetice všeho dobrého?

Brady si v novém týmu nemůže stěžovat na nekvalitní spoluhráče. K sedmému titulu mu mají pomoc hvězdy jako Mike Evans, Antonio Brown nebo Rob Gronkowski, který se vrátil z důchodu, aby zavzpomínal na staré časy s Bradym.

Jenže proti Saints se Tampě tradičně nedaří. Nic na tom nezměnil ani příchod Bradyho. V prvním zápase vyhráli Saints 34:23, v odvetě pak dokonce 38:3. Tampu tak může utěšovat jen fakt, že k poslednímu měření sil došlo na začátku listopadu. Od té doby se tým kolem Bradyho zlepšil.

PFF @PFF Tom Brady leads the NFL with a 9.8 yard avg depth of target. Drew Brees has the shortest at 6.7 yards on avg. https://t.co/kDc9tj8ovw oblíbit odpovědět

Rozpačitým výsledkem skončilo pro Buccaneers první kolo play off. V něm sice zvítězili nad Washingtonem a útok v čele s Bradym byl produktivní, ale zápas byl mnohem vyrovnanější než se očekávalo. Washington přitom vstupoval do zápasu s bilancí 7-9 a s neznámým quarterbackem Taylorem Heinickem.

„Nebyla to od naší obrany nejlepší hra. Až na posledních osm minut zápasu to bylo hrozný,“ nechal se slyšet hlavní trenér Bruce Arians.

PFF @PFF Tom Brady since Week 14: ♦️ PFF Passing Grade (94.3) - 1st ♦️ Yards per attempt (9.7) - 1st ♦️ Passing TDs (14) - 1st ♦️ Passing yards (1,714) - 1st https://t.co/51nymJ5AtR oblíbit odpovědět

Duel Bradyho s Breesem slibuje skvělou podívanou a pravděpodobně poslední šanci vidět tyto legendy hrát proti sobě. Brees by určitě chtěl vylepšit počet titulů a umlčet tak některé kritiky, že má pouze jeden prsten. Zdá se, že v jeho případě opravdu platí klišé teď, nebo nikdy.