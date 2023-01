Dárek za zpackanou sezonu. Bears spadla do klína první volba draftu

S přibývajícími prohrami se ale otevřela šance na první volbu draftu. „Odměnu“ pro nejhorší tým ligy amerického fotbalu, která často znamená odraz ze dna.

V posledním kole NFL se k tomu musely splnit dvě podmínky. Prohra Chicaga doma s rivaly z Minnesoty a výhra slabého Houstonu na hřišti Indianapolis.

První byla snadná. Ne že by hráči Bears zápas vypustili, většina kádru bojuje o svoje setrvání v NFL. Ale bez quarterbacka Justina Fieldse a zraněními zdecimované obrany jim proti silné Minnesotě směřující do play off nikdo šanci nedával. Prohra 13:29 tak nepřekvapila nikoho.

U Texans s Colts se čekal vyrovnanější souboj. Sázkové kanceláře ale víc věřili domácím – i kvůli tomu, že Houston nebude chtít na poslední chvíli přijít o šanci výběru nejtalentovanějšího mladého hráče dubnového draftu.

Cíl vyhrát

Zápas dvou trápících se týmů AFC South byl ale od začátku hodně vyrovnaný. Vedení se přelévalo z jedné strany na druhou. V závěru domácí Colts vedli 31:24 a Texans zbývalo jen několik desítek vteřin na to přejít celé hřiště a aspoň vyrovnat touchdownem za sedm bodů.

Několik bláznivých hodů na čtvrtý down dovedlo poslední tým NFL až do redzone. Tam nakonec dokázali skórovat touchdown po 40yardovém pasu quarterbacka Davise Millse na tight enda Jordana Atkinse.

Jordan Pun @Texans_Thoughts The Colts tank is too strong bruh it went through his mitts https://t.co/r5Wgz20Y6E oblíbit odpovědět

Stačil potvrzovací kop a zápas by šel za stavu 31:31 do prodloužení. Kouč Lovie Smith se ale rozhodl pro dvoubodovou konverzi. Neměl co ztratit. Mills se opět nemýlil a třetí výhra v sezoně byla na světě.

Pro Texans to ovšem bylo Pyrrhovo vítězství, neboť tím přišli o první volbu draftu právě ve prospěch Chicaga.

„Mysleli jste, že půjdeme do zápasu prohrát. To snad nikoho nemohlo napadnout. Jdeme do každého zápasu s tím, že chceme výhru. Připravovali jsme se na maximum,“ smetl ze stolu všechny spekulace kouč Smith, shodou okolností dříve dlouholetý kouč Bears.

Byly to jeho poslední hodiny v Houstonu. Pár hodin po zápase odvolán ze své pozice po pouhém roce na sideline Texans. Hned se vyrojily spekulace, že to bylo kvůli jeho rozhodnutí v závěru utkání, kdy „připravil“ svůj tým o první volbu draftu. Experti na NFL ale přišli s tím, že rozhodnutí o budoucnosti kouče Smithe padlo už dávno před posledním utkáním sezony.

Lovie Smith ještě jako trenér Houston Texans se modlí za Damara Hamlina z Buffalo Bills, který na hřišti zkolaboval.

Každopádně pro trápící se organizaci je to podruhé za sebou, kdy odvolala kouče po premiérové sezoně v klubu. To opravdu není příliš koncepční řešení a budoucnost Texans je hodně nejistá.

Ruce si mnou naopak v Chicagu. První volba draftu nabízí generálnímu manažerovi Bears řadu možností. Výběr nejtalentovanějšího hráče draftu nebo výměnu do pozdějších pozic a nabrání velkého množství dalších výběrů. Pro tým v přestavbě se jeví jako jasně pravděpodobnější druhá varianta. Aspoň v to doufají fanoušci klubu po nejhorší sezoně v historii.