Do důchodu s nimi. Odepsaní Rodgers s Bradym však vyhlíží poslední párty

Nová éra NFL se točí kolem mladé generace quarterbacků. Hlavními tvářemi jsou Patrick Mahomes, Josh Allen nebo Justin Herbert. Patří jim současnost i budoucnost. Ale Brady s Rodgersem ještě chtějí ukázat, že jsou také ve hře.

Green Bay Packers se s Rodgersem v úvodu sezony vůbec nedařilo a po dvanácti odehraných kolech měli bilanci čtyř výher a osmi porážek. V té době měli podle ESPN jen tříprocentní šanci na postup do play off. Začalo se také hovořit o tom, že by sezonu dohrál na postu quarterbacka Jordan Love, kterého Packers draftovali v prvním kole a pravděpodobně s ním počítají jako s nástupcem Rodgerse.

O více než měsíc později je vše jinak. Packers vyhráli čtyři zápasy v řadě a před posledním kolem základní části mají postupovou kartu ve svých rukou. Stačí jim porazit na domácím hřišti Detroit Lions.

„Je to zajímavý rok. Z mé strany to občas nebyl nejlepší fotbal, ale chtěl jsem vést tým a být spoluhráčem, o kterého se mohou ostatní opřít v době, kdy jsme zdánlivě neměli už o co hrát,“ okomentoval Rodgers sezonu.

Packers v posledních třech sezonách vyhráli 13 zápasů základní části a ovládli konferenci NFC. Rodgers k tomu vyhrál dvě trofeje pro nejužitečnějšího hráče ligy v řadě. Packers se ale ani jednou nedostali do Super Bowlu. Letos Rodgers nezáří, ale i díky němu se Packers vrátili zpět do hry o play off. Pro 39letého quarterbacka to může být poslední pokus o Super Bowl v dresu Green Bay.

Král obratů Brady

Prakticky stejně si letos počíná také Tom Brady. Buccaneers jsou v letošní sezoně pouhým stínem týmu, který pod taktovkou Bradyho dominoval a prezentoval se ofenzivním stylem hry. Nyní působí mdlým dojmem a především útok je téměř celou sezonu bezzubý.

Navzdory slabým výkonům se Buccaneers podařilo i s bilancí osmi výher a osmi porážek doklopýtat do play off. Kolo před koncem základní části si totiž zajistili vítězství ve své divizi.

V klíčovém duelu o postup proti Carolina Panthers Brady předvedl nejlepší výkon v letošním roce.

Panthers si vybudovali náskok 14:0 a Brady se tak musel vytáhnout až v závěrečné čtvrtině, ve které se mu letos velmi daří. Třemi touchdowny ve čtvrté části nasměroval Brady Buccaneers k výhře 30:24.

„Jsem na náš tým hrdý. V sezoně jsme se potýkali s problémy, takže jsem rád, že jsme vyhráli divizi. V NFL je těžké vyhrát jakýkoliv zápas a my vždy najdeme způsob, jak to zdramatizovat. Přál bych si, aby to nebylo tak dramatické, ale jsem rád, že jsme vyhráli,“ dodal Brady po zápase s Panthers.

Brady drží rekord v počtu obratů ve čtvrté čtvrtině, když v letošní sezoně překonal Peytona Manninga. Letos se mu v závěrech zápasů daří ještě víc než jindy. „Brady má na kontě více touchdownů ze čtvrtých čtvrtin než z ostatních čtvrtin dohromady,“ vyzdvihl v podcastu Around the NFL Gregg Rosenthal.

Packers i Buccaneers se v závěru sezony probudily. Promluví Rodgers s Bradym ještě jednou výrazně do bojů v play off?