Kanoista Fuksa na pětistovce lehce postoupil do světového finále

Na neolympijské pětistovce bude v neděli útočit na své třetí zlato z mistrovství světa. Kanoista Martin Fuksa na šampionátu v Kodani ve své rozjížďce dominoval a s přehledem postoupil do finále. První kolo vyhrál i Jakub Zavřel, ale na pětistovce kajakářů se přímo do bojů o medaile kvalifikovat nedalo. Mistra Evropy z roku 2017 a letošního bronzového medailistu z ME Zavřela tak čeká v sobotu semifinále.