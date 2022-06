Všichni tři čeští moderní pětibojaři budou ve finále SP bojovat o medaile

Čeští závodníci si poradili i s ošemetným parkurem, na který řada jejich soupeřů doplatila. Ve skupině A za něj nezískalo body sedm z 18 mužů.

„Takové množství eliminací nepamatuji. Závod to poměrně zásadně ovlivnilo,“ uvedl reprezentační trenér Jakub Kučera v tiskové zprávě.

Grycz jako jeden ze dvou závodníků dostal za parkur plný počet bodů a disciplínu vyhrál. Vlach v něm byl šestý.

Podle Kučery za divoký průběh parkurové soutěže může nevyrovnaná výkonnost koní. „Tím, jak se celý podnik blíží ke konci, se organizátorům snižuje počet koní, kteří jsou ještě schopní parkur kvalitně absolvovat. Je tu řada koní, kteří mnohdy dokážou zachránit i malé chyby. V dopoledním semifinálovém bloku ale byla taky skupina koní, kteří sem absolutně nepatří. Nejen výkonností, ale zejména tím, že jsou velmi atypicky jezditelní. A to je pro někoho, kdo má na seznámení s tím zvířetem dvacet minut, prakticky neřešitelná situace,“ konstatoval kouč.

Jednoho ze slabých koní si vylosoval Kuf a obdržel za svou jízdu 278 bodů. „Normálně by takové body asi znamenaly konec v závodě. Ale tím, co se v jízdě stalo v té první skupině, jsem věděl, že mám ještě šanci postoupit. Myslím, že jsme to zvládli ještě docela se ctí, ale pro diváky to musel být šílený zážitek,“ řekl Kuf.

Finále jsou na programu v sobotu, mezi ženami se představí i Karolína Křenková.