Křenková si zlepšila maximum v pětibojařském SP, v tureckém finále byla třináctá

„Jsem moc spokojená. Jsem ráda, že jsem se vůbec dostala do finále,“ řekla Křenková v nahrávce pro média, jež celkem nasbírala 1335 bodů. „Začínaly jsme koňmi, to bylo trochu náročnější, neměla jsem tak šťastný los jako v semifinále. Ale dopadlo to dobře, sice se dvěma shozy, ale dojela jsem. Zbytek už šel dobře. Tentokrát se povedla střelba,“ hodnotila.

Druhá z Češek Veronika Novotná, jež se v půlce května blýskla druhým místem v Bulharsku, ze semifinále nepostoupila po vypadnutí v parkuru. Dnes zabojují o medaile i muži včetně kompletní trojice českých reprezentantů Martina Vlacha, Marka Grycze a Jana Kufa.