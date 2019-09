Baseballisté porazili domácí Německo a zahrají si na ME čtvrtfinále

Postupem do play off si Češi udrželi naději na účast v olympijské kvalifikaci, do které se z evropského šampionátu kvalifikuje pět celků. Hrát se bude příští týden.



Češi museli zápas hraný za umělého osvětlení s Německem vyhrát, aby si zajistili čtvrtfinále, po třech směnách ale prohrávali 0:2. Utkání rozhodli deseti body v rozmezí čtyř směn. Ve čtvrté bodovali třikrát, v páté a v sedmé jednou a v šesté v dešti i díky tříbodovému homerunu Matěje Hejmy pětkrát. Němci už jen korigovali skóre třemi body v šesté a jednobodovým homerunem v závěrečné deváté směně.

Čtyři směny nadhazoval Jan Novák a po něm Petr Minařík. Během šesté směny nastoupil devatenáctiletý Daniel Padyšák, který zápas uzavřel strikeautem.

Německo čeká ve čtvrtfinále Itálie, překvapení turnaje Izrael se střetne s Francií a obhájci titulu Nizozemci budou hrát s Belgií.