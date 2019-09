Baseballisté prohráli na mistrovství Evropy v nastavení s Británií

Češi se dlouho nemohli prosadit proti Britům v útoku a po chybách v obraně a soupeřově homerunu prohrávali po šesté směně 0:2. Na začátku sedmé směny Britové zvýšili na 3:0, ale v dohrávce se radoval i český tým. Tříbodovým homerunem zařídil vyrovnání vnitřní polař Martin Schneider a vykřesal naději na obrat.



Blízko výhře byli Češi v dohrávce závěrečné deváté směny. Chytač Martin Červenka, jediný hráč týmu působící v americké profesionální soutěži, šel na pálku při plně obsazených metách a dvou autech a jeho odpal by znamenal výhru. Míč od jeho pálky ale letěl do vzduchu ve vnitřním poli, což znamenalo jednoduchý aut.

V nastavené desáté směně začínal útok s obsazenou první a druhou metou a výhodu využili jen Britové, kteří získali bod. Češi v dohrávce neuspěli.

Baseballisté potřebují postoupit do čtvrtfinále, aby měli šanci skončit na ME do pátého místo a zúčastnit se příští týden olympijské kvalifikace.