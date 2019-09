Čeští baseballisté zaskočili evropské šampiony z Nizozemska

Zvětšit fotografii Homerun Martina Červenky pomohl českým baseballistům k vítězství nad Nizozemskem na mistrovství Evropy. | foto: ČTK

dnes 21:05

Čeští baseballisté porazili na mistrovství Evropy v Bonnu obhájce titulu a jednoho z velkých favoritů Nizozemsko 8:6. Po porážce v úvodním utkání od nováčka elitní skupiny z Izraele se vrátili do hry o postup do čtvrtfinále. Do něj postoupí čtyři ze šesti týmů v každé skupině.

Nizozemci se tradičně střídají s Italy na evropském baseballovém trůnu a za posledních 50 let tam nikoho jiného nepustili. Vyhráli i dva poslední šampionáty a Češi je naposledy porazili před sedmi lety. Celé utkání opět doprovázel déšť, který tentokrát vyhovoval více českým hráčům. Ti se soupeře plného profesionálů vůbec nezalekli. První bod sice patřil soupeři, ale Martin Červenka, jediný český hráč z americké profesionální soutěže, zaznamenal vyrovnávací homerun. Český tým pak byl na pálce důraznější a díky dobře provedené krátké hře dokázal získat v páté směně navrch. „Trenér mě upozornil, že obrana má postavení hodně od lajny, tak jsem si řekl, že teď je na plné mety,“ okomentoval svou ulejvku za dva body Petr Čech. Od této doby byli Češi stále ve vedení. Snížení soupeři přinesl tříbodový homerun v dohrávce páté směny, ale český tým se nepoložil. V poslední směně přidal další dva body. Těžkou situaci v závěru utkání, kdy soupeř měl bez autu plné mety, zvládl bravurně dohazující Martin Schneider. „Jsem na tyto situace zvyklý, pohybuji se v nich celou svou kariéru. Užívám si je a vždy mě to vyburcuje k lepšímu výkonu,“ řekl Schneider. Dalším soupeřem bude v pondělí Velká Británie, kterou Češi loni hladce porazili. Mistrovství Evropy v baseballu v Bonnu a Solingenu Skupina A Česko - Nizozemsko 8:6