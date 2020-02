Teď generálka, pak o tituly z MS. Tělo mě limituje, posteskla si Sáblíková

Loni v Hamaru svůj poslední pohárový závod na 3000 metrů před světovým šampionátem vyhrála, načež v Inzellu vybojovala zlaté medaile na 3000 i 5000 metrů.

To bylo její znovuzrození.

Tehdy se Martina Sáblíková konečně zbavila dlouhodobých zdravotních problémů a zažívala báječný únor a březen, triumfující a neporazitelná.

Zato před dnešní generálkou v Calgary rozhodně zdravá nebyla.

„Abych pravdu řekla, necítím se úplně dobře,“ přiznala pro ČTK. „Mám za sebou dobrou a tvrdou přípravu, jen úplně nevím, co od sebe očekávat. Snažím se srovnat technicky a až teď se to po týdnu trápení a opětovné viróze, kterou jsem prodělala, začínám zrychlovat.“

S aklimatizací v zámoří měla vždy značné problémy, i proto odlétala letos s trenérem Petrem Novákem do Kanady s více než týdenním předstihem. „Hned od příletu jsem byla hodně unavená, trápila mě celková slabost, takže trenér musel hodně improvizovat a předělávat trénink.“

Nezastírá, že se to před vrcholem roku projevilo i na její psychice.

„Všichni se snažili dělat maximum, abych mohla normálně trénovat. V mém případě to ale se mnou mají hrozně těžké, protože mě změna tréninku a trápení na ledě ovlivňují, má to vliv na moji náladu a celkovou pohodu. Dělám, co můžu, ale tělo mě bohužel dost limituje,“ posteskla si.

Právě na mistrovství světa na jednotlivých tratích v Salt Lake City letos dvacetinásobná světová šampionka zaměřovala veškerou svoji přípravu. Také lednové mistrovství Evropy v Heerenveenu absolvovala víceméně z plné přípravy, skončila čtvrtá na 3000 metrů a pátá na 1500 metrů.

Dráhy v Calgary a v Salt Lake City jsou považovány za dvě nejrychlejší na světě, ve vysokohorském prostředí se vždy rodí skvělé časy. Což loni v březnu sama dokázala. Nejprve v Calgary ovládla mistrovství světa ve čtyřboji a překonala světové rekordy na 3000 a 5000 metrů. Vzápětí triumfovala i ve finále Světového poháru v Salt Lake City - a opět vylepšila rekord na 3000 metrů.

ROZŠÍŘÍ SBÍRKU? Tak se loni Martina Sáblíková fotografovala se svými dvaceti zlatými medailemi ze světových šampionátů.

Letos naopak říká: „Moc času nezbývá. V tuhle chvíli si neumím představit, jak to bude vypadat na ledě, ale zkusím zabojovat. Uvidíme, na co to bude stačit.“

Boj o celkové vítězství ve Světovém poháru na dlouhých tratích je pro ni momentálně druhotnou záležitostí, dnes by měla získat především lepší pocity před starty v Salt Lake City.

V poháru vede o devět bodů před Kanaďankou Ivanie Blondinovou a o dvanáct bodů před další kanadskou rychlobruslařkou Isabelle Weidemannovou.

V záhlaví startovní listiny září i rekord dráhy, který má od loňska Sáblíková v držení - 3:53,31. Tehdy to byl, byť pouze na týden, i rekord světový. Než jej v Salt Lake City vylepšila dokonce na 3:52,03.

Druhá česká rychlobruslařka Nikola Zdráhalová je ve Světovém poháru celkově devátá. Dnes nastoupí ve čtvrtém páru proti nesmírně silné Nizozemce Esmee Visserové, olympijské vítězce na 5000 metrů a letošní mistryni Evropy na 3000 metrů.

Třiadvacetiletá Zdráhalová se už předtím ve 21.03 poprvé v životě představí v elitní divizi A rovněž na trati 1000 metrů, postup si vybojovala na předchozím Světovém poháru v Naganu prvenstvím v divizi B.

V prvním z deseti párů se utká s Japonkou Maki Tsujiovou.

V sobotu čekají Zdráhalovou v Calgary starty na 500 a 1500 metrů. Naopak, zda se na patnáctistovce objeví i Sáblíková, rozhodne zřejmě až její zdravotní stav po páteční trojce.

Pro mistrovství světa v Salt Lake City se Sáblíková kvalifikovala na tratích 1500, 3000 a 5000 metrů, a Zdráhalová dokonce na čtyřech distancích: 500, 1000, 1500 a 3000 metrů.