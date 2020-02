Sáblíková: Díky všem, co si se mnou prožili v posledním týdnu peklo

Ta úleva. Byla patrná z gest i slov dvaatřicetileté Češky.

Na tiskové konferenci po závodě se Martina Sáblíková nesnažila zastírat, jak mizerně se před startem v Calgary cítila.

„Poslední týden byly mé tréninky vážně zlé,“ svěřovala se. „Sotva jsem v nich dokázala zajet kolo pod 30 sekund. Bylo to strašné. Natočili jsme tehdy video, jak jezdím, a má technika byla úplně mimo.“

Znovu ji našla v pravý čas. S pomocí Italů.

„Odjezdila jsem dva tréninky za italskými muži, což byl skvělý způsob, jak se zase dostat do správné techniky.“

Zároveň však v rozhovoru pro svoji marketingovou agenturu děkovala všem z vlastního týmu. Za trpělivost, s níž předtím snášeli její špatnou náladu.

„Hrozně moc děkuji mému týmu za to, jak mě podrželi. Byla jsem psychicky zoufalá, že mi to nešlo,“ vyprávěla o potížích s aklimatizací a virózou, která ji oslabila. Proto museli s koučem Petrem Novákem v tréninku improvizovat.

„Poslední týden tu se mnou všichni asi zažívali peklo. Necítila jsem se dobře, nešlo mi to na ledě, strašně mě bolely nohy, odcházela jsem z tréninků dřív. Byla jsem psychicky hrozně rozhozená.“

Blížící se termín světového šampionátu v Salt Lake City jen navyšoval její nepohodu. Proto před závodem v Calgary ani tolik nemyslela na umístění. „Říkala jsem si: Důležitý bude můj projev na ledu a to, jak se budu cítit.“

A cítila se konečně zase skvěle.

Dvacetinásobná mistryně světa si na ledu letěla pro 51. pohárový triumf kariéry a druhý v této sezoně.

„Samozřejmě, že mě závod bolel, jak bolí každá trojka. Ale jsem moc ráda, že nešlo o žádné umírání.“

Vítězný čas 3:54,93 je dokonce její druhý nejrychlejší, jaký kdy v Calgary na trojce zajela. Rychlejší tu byla jen loni při svém světovém rekordu.

Libovala si, že jí los určil do šesté z osmi rozjížděk za soupeřku silnou Rusku Jevgeniji Lalenkovovou.

„V lednu na Evropě jsem dostala do rozjížďky Zujevovou, která sice umí dobré časy, ale nikdy závod nerozjede tak, že by mě to ze začátku donutilo jet. Zato s Lalenkovovou to tentokrát bylo bezvadné. Je výborná patnáctistovkařka, takže bylo jasné, že rozjede trojku rychle. Ze začátku mě hodně vytáhla.“

CESTA ZA VÍTĚZSTVÍM. Martina Sáblíková na tříkilometrové trati v Calgary.

Dva další páry pak musela Sáblíková čekat, zda vydrží na nejvyšší příčce pořadí. V sedmé rozjížďce zůstaly daleko za ní domácí Isabelle Weidemannová i Běloruska Marina Zujevová.

Zbývaly jen další Kanaďanka Ivanie Blondinová a Ruska Natalija Voroninová. A ty vyrazily na trať nesmírně nabuzené.

„Byla jsem v tu dobu hrozně ráda, že jsem na placce a že mám na kontě čas 3:54, ten se nejezdí každý den, ani tady ne,“ vykládala Sáblíková. „Samozřejmě, že jsem Blondinovou a Voroninovou sledovala, neuvěřitelně rozjely první dvoustovku za 19,3, měly i extrémně rychlé první kolo. Ale ke konci už bylo vidět, že to mají dost těžké. Každopádně mi dnešek ukázal, že s celou první desítkou musím na mistrovství světa v boji o medaile počítat. Bude to v Salt Lake City masakr.“

Ačkoliv... s celou první desítkou ne.

To mě štve, říká De Jongová

V Salt Lake City totiž má chybět žena, která byla v pátek za Sáblíkovou druhá nejrychlejší, Antoinette de Jongová.

Nepomůže jí údajně, že v Calgary ukázala návrat formy, že si zlepšila osobní rekord o 1,60 sekundy a libovala si: „Zase jsem našla na ledu ten správný timing. Ukázala jsem, že to dokážu.“

Na šampionát, kde pojede trojku dvacet vyvolených žen, se sice na základě kritérií ISU kvalifikovalo ze Světového poháru hned pět Nizozemek, jenže z každé země mohou startovat maximálně tři reprezentantky. Rozhodující byla v tomto směru nizozemská interní kvalifikace a v té Antoinette De Jongová skončila až čtvrtá.

Reprezentovat mají evropská mistryně Esmee Visserová (v pátek v Calgary 5.), Carlijn Achtereekteová (6.) a Reina Anemaová (9.). Přičemž Nizozemci bývají v dodržování svých nominačních pravidel vždy velmi striktní.

„Je to škoda, dost mě štve, že si trojku v Salt Lake City nezajedu, zvlášť s takovou formou,“ říkala de Jongová. „Často na to myslím, ale nic už s tím neudělám.“

Malou útěchou jí může být, že v letošní sezoně vyhrála národní šampionát ve víceboji.

„Když nemohu jet trojku v Salt Lake City, tím víc se soustředím na mistrovství světa ve čtyřboji koncem února v Hamaru,“ slíbila.



Kanadské trápení

Mezi velké kandidátky medailí na distanci 3 000 metrů naopak mají v Salt Lake City patřit dvě Kanaďanky, jimž patří druhé a třetí místo v průběžném pořadí Světového poháru na dlouhých tratích.

Závod na domovském oválu v Calgary však pro ně skončil velkým zklamáním.

Ivanie Blondinová, v prosinci vítězka v Naganu, sice byla ještě 800 metrů před cílem rychlejší než Sáblíková, jenže po krizi v posledních dvou kolech se propadla na sedmé místo s časem 3:59,18. A její krajanka Isabelle Weidemannová, v úvodu sezony vítězka v Minsku, byla za 4:02,29 osmá.

Dvě Češky opět v akci Sobotní starty Sáblíkové a Zdráhalové v Calgary Světový pohár v Calgary v sobotu pokračuje závody žen na 500 a 1 500 metrů. Na pětistovce se poprvé v kariéře ve dvacetičlenné divizi A na této trati představí Nikola Zdráhalová, která si postup vybojovala druhým místem v divizi B při předchozím pohárovém kole v Nur-Sultanu. Nastoupí hned v prvním páru proti Američance Erin Jacksonové a může zaútočit na svůj osobní rekord 38,90 z Nagana. V Calgary byla loni při mistrovství světa ve čtyřboji o setinu pomalejší. V závodě na 1 500 metrů se Martina Sáblíková představí ve druhém páru s Kazaškou Naděždou Morozovovou, kterou by měla podle papírových předpokladů jasně porazit. Sáblíková v sezoně starty na 1 500 metrů vynechávala, proto si musela návrat do divize A vybojovat vítězstvím v divizi B v Nur-Sultanu. Zdráhalová, třináctá žena pořadí Světového poháru na této distanci, nastoupí v šestém z deseti párů proti Italce Noemi Bonazzaové. Právě v Calgary si v prosinci 2017 vytvořila Zdráhalová osobní rekord 1:54,96.

„Tohle mě trochu srazilo,“ ulevila si 29letá Blondinová. „Vůbec jsem nejela tak, jak jsem si představovala. Už jsem v nádrži nic neměla.“

U trati postrádala svého kouče Remmelta Elderinga, který musel kvůli úmrtí v rodině narychlo odcestovat.

„Je těžké vidět někoho, kdo je vám tolik blízký, jak prochází tak těžkou životní situací,“ podotkla Blondinová. „Jsme teď proto všechny z týmu víc emocionální. Ale na to nechci svádět, jak jsem jela.“

Rovněž o pět let mladší Weidemannová přiznávala. „Neměla jsem nejlepší den, nemohla jsem najít svoji rychlost.“

Triumfující Martině Sáblíkové naopak složila poklonu: „Je to už zkušená veteránka a bruslí úplně jinak než každá z nás. Speciálně na rychlém ledu, jaký je tady, je velmi nebezpečnou protivnicí.“

Už ve čtvrtek dojde k další bitvě velikánek trati 3 000 metrů, tentokrát o světové medaile v americkém Salt Lake City.

„Pořád je to dost dlouhá doba, abych se vrátila do formy,“ řekla Blondinová. „Neladila jsem ji na Světový pohár, ale až na mistrovství světa.“

Totéž dělala Sáblíková. Proto se snažila příliš nenervovat po „až“ čtvrtém místě na lednovém mistrovství Evropy v Heerenveenu.

„Ta má trojka nebyla v Heerenveenu extra špatná, ale nejela se mi tak, jak jsem očekávala,“ vzpomínala. „Když se mi ji teď povedlo takhle zajet, je to znamení, že se mnou musí znovu počítat. Díky tomu jsem zase psychicky nahoře.“

Její náskok v cíli byl více než přesvědčivý - 1,24 sekundy na De Jongovou a 1,64 sekundy na Voroninovou. Moc dobře však ví, že i za pouhých šest dnů se může forma soupeřek zásadně změnit - k lepšímu či k horšímu.



„Na některé z nich mohla v Calgary ještě působit aklimatizace,“ připomněla. „Příští čtvrtek to bude o něčem úplně jiném.“