Kouč Sáblíkové: Martina nechtěla jet. A pak málem získá evropskou medaili

Češky na ME Sobotní starty 13.40 500 m žen:

Zdráhalová startuje v 7. z 10 rozjížděk s Norkou Samsonsenovou. 14.57 3 000 m žen:

Zdráhalová nastoupí v 6. z 8 párů s Němkou Pechsteinovou.

Sáblíková pojede v 8. páru s Běloruskou Zujevovou.

Pozn: Nizozemky nominovaly trio Achtereekteová, Visserová, Schoutenová, nestartuje Wüstová. Sáblíková: „Čas na patnáctistovce byl super. Teď musím nějak zregenerovat. Spousta holek, co pojedou trojku, patnáctistovku nejela. Tak uvidíme, jak to bude vypadat. Je to sedm a půl kola, zase něco úplně jiného.“

Zdráhalová: „Výsledek na patnáctistovce mě uklidnil a povzbudil. Na pětistovce bude v sobotu záležet na každém kroku. A na trojce uvidím, kolik mi zbude sil.“