Šonka poletí nad vysokými pecemi. Naučil jsem se nové prvky, láká

„A bude to zase jiná exhibice, naučil jsem se nové prvky. Bude to trošku lepší,“ řekl Šonka.

Pokud počasí jeho let nezhatí, představí se v Ostravě při exhibici běžců na lyžích potřetí. Nad vysoké pece poletí z Moravské Třebové.

Svou akrobacii budete divákům komentovat přímo z letadla. Bude to hodně náročné?

Každý prvek je spojený s přetížením, takže to není taková legrace. Ale chci, aby si to diváci dole také trochu užili a trochu si představili, jak to vypadá v kabině. Pokusím se jim vše popisovat, ale určitě bude z mého hlasu znát, kdy mi to dává opravdu zabrat.

Už jste to někdy zkoušel?

Jo, je to namáhavé i pro mě. Navíc my muži jsme jednokanáloví, takže řídit letadlo a do toho mluvit není jednoduché. A snadné není ani kolikrát něco zajímavého vymyslet, aby si to diváci dovedli představit. Navíc, když máte odkrvený mozek a moc vám to nepřemýšlí.

Sezonu v Red Bull Air Race jste rozletěl druhým místem v Abú Zabí. Jste se startem spokojený?

Před závodem bych takový první krok do sezony bral, ale když vím, že rozhodla asi takováhle vzdálenost (rukama ukazuje dvacet centimetrů), tak to mrzí. Ale Japonec, který vyhrál, letěl výborně. Hlavně ten druhý vertikální manévr zaletěl, právě tam na mě ty dvě desetiny udělal. To je na našem sportu krásné a zároveň kruté. Let trvá minutu, ale je to minuta, kde musíte mít všechno dokonalé, pokud chcete vyhrát. Nesmíte udělat jedinou chybičku. I proto se na pódiu střídá tolik lidí. Není jednoduché být furt vpředu, protože rozhodují malé pilotní chyby, malé věci, které vás posouvají pořadím.

Může být i taková akrobacie, jakou chystáte nad Dolními Vítkovicemi, přípravou na Red Bull Air Race, nebo je to úplně něco jiného?

Na jednu stranu je to úplně jiné. Tady u toho létání je každé letadlo jinak nastavené, jinak se chová, i když laik by na první pohled řekl, že letadla jsou stejná. Nejsou. Zdaleka ne. Navíc vám funguje svalová paměť. Tu nabouráte, když před jakýmkoliv závodem letíte jiným letadlem. Znovu se tak do toho musíte při závodech dostat. Jde to jakoby proti sobě, ale na druhou stranu je to výborná a naprosto nutná příprava. I pro závody v akrobacii, protože furt jsem aktivní akrobat a letos v srpnu máme mistrovství světa. A abych v air race vydržel 12G, musím pořád lítat, vystavovat se tomu přetížení a trénovat své tělo.

Až těsně k vysokým pecím se zřejmě nedostanete, ale nač si nad bývalou továrnou musíte dávat největší pozor?

Opravdu se k nim nedostanu. Rád bych, ale Úřad civilního letectví mi to nedovolí. Musím dodržovat minimální výšku, kterou mám danou. Určování výšky je základ u takových exhibicí. Někdy to je plochá země, třeba nad letištěm. Tady jsou ty pece, což je nejvyšší překážka, ale prakticky vím, jakou mám nejmenší povolenou výšku a pohledem z okna v kombinaci s výškoměrem ji budu dodržovat.

A jakou minimální výšku máte pro Ostravu?

Budu se muset podávat do papírů... Ale myslím, že sto metrů nad věžemi. Pod to nemůžu.

Pokud by se v Česku někdy letěl závod série Red Bull Air Race, doporučil byste i Ostravu?

Určitě. Našly by se tady dobré lokace. Ale každé místo musí splňovat určité požadavky, ať už na počet lidí, prostor, bezpečnou vzdálenost od diváků... Vhodné místo není úplně jednoduché najít, ale stoprocentně by se tady něco našlo. Bohužel do Dolních Vítkovic trať nevmáčkneme.

A jinde v okolí?

To by bylo na několikadenní obchůzku. Nabízí se samozřejmě letiště. Ale nejlepší místa jsou, podobně jako při nynějším běhu na lyžích City Cross Sprintu, atraktivní lokality. V tom je náš sport úžasný. Nejsme závislí jako formule 1 na okruzích za miliardy, pilony můžeme postavit kdekoliv, pokud splníme bezpečnostní kritéria. Určitě by stálo za to náš závod tlačit k městu, aby to bylo zajímavé pro lidi.

Mohl by se vůbec někdy váš závod v Česku letět?

Jsem závodník, nerozhoduji o tom. Ale ano, uvítal bych to. Pokud vím, je to ve fázi, kdy o tom organizátor závodu uvažuje, hledá lokace. Dříve, nebo později tady závod bude. Jen se uvidí kde. Moc do toho mluvit nemůžu, ale když místo najdou, mohu pomoct třeba s komunikací a jednáním s leteckým úřadem. Bylo by krásné mít závod doma.