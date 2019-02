Šonka měl sice méně času na přípravu, titul ale chce obhájit

Šonka, jenž v předminulém ročníku skončil těsně druhý, si titul v loňské sezoně zajistil v závěrečném listopadovém závodě v Texasu. „Kromě pár dní s rodinou na horách jsem se potom nezastavil. Ale je příjemné, že můžeme takhle šířit slávu leteckého sportu,“ řekl na dnešní tiskové konferenci.

„Bylo to opravdu náročné. Těch aktivit, různých společenských událostí a rozhovorů bylo mnoho a neskončilo to ani s novým rokem,“ uvedl Šonka. „Času na přípravu tak nebylo tolik, kolik jsem si představoval. Takže už se těším na sezonu a že si konečně trochu odpočinu,“ žertoval.

Do nového ročníku vstoupí s cílem obhájit titul, což se zatím v seriálu povedlo pouze Britovi Paulu Bonhommeovi v letech 2009 a 2010. „Nicméně se snažím moc na to nemyslet. Bude to určitě tlak navíc, protože co jsem se bavil s klukama, co to už vyhráli, tak opravdu následující sezona po titulu není jednoduchá,“ uvedl Šonka.

Český pilot bude spolupracovat se stejným týmem, který mu k triumfu pomohl. „U nás se toho moc nezměnilo. Tým je stejný několik let. Měl jsem štěstí na lidi, mám v týmu profesionály, takže pokračujeme úplně stejně jako v minulých sezonách,“ prohlásil.

Změn však doznala některá pravidla šampionátu. Nově budou piloti dostávat 25 bodů za vítězství v závodech místo dosavadních 15 a bodovaná bude i kvalifikace. „Líbí se mi to. Dřív se taktizovalo, abyste nenarazili na někoho rychlého, komu kvalifikace nevyšla. Takhle to bude takový předzávod a celý závodní víkend bude zajímavější,“ prohlásil.

Další změnou je povolené přetížení. „Letos bude pouze vteřinová penalizace za překročení hranice 11 G a za překročení 12 G bude diskvalifikace,“ uvedl Šonka. V minulé sezoně bylo povoleno překročit hranici 10 G na 0,6 sekundy, jinak následoval dvousekundový trest.

„Je to změna, se kterou přišli sami piloti a je to krok správným směrem. Letadla se zrychlují a přetížení jsou čím dál vyšší. A na delších tratích nebyl problém hranici překročit,“ přidal druhý český pilot v šampionátu Petr Kopfstein, který v minulé sezoně obsadil předposlední 13. místo. V novém ročníku by se po změnách v týmu chtěl vrátit do první poloviny pořadí.