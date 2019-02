Začíná odpočinek! Letecký šampion Šonka vyráží za obhajobou titulu

Dalších 8 fotografií v galerii Akrobatický pilot Martin Šonka se stal mistrem světa letecké série Red Bull Air Race. | foto: Red Bull Content Pool

Obvykle to znají otcové - a vlastně někdy i matky - malých dětí. Že do práce se chodí „odpočívat“. I Martin Šonka teď tvrdí: „Těším se na sezonu, že si konečně trochu odpočinu.“ Ne že by otec tří dětí nepotřeboval oddech od ratolestí, ale v kokpitu svého závodního letounu chce hlavně uniknout od mumraje, který s sebou přinesl jeho listopadový triumf v sérii Red Bull Air Race.