Šonka o konci Air Race: Diváci nechyběli, může za to špatné vedení

Oficiálním důvodem ukončení je podle prohlášení organizátorů „malý zájem diváků“. Šonka kroutí hlavou a viní špatný management série.

Když jste se dozvěděl, že Air Race končí…

… tak jsem byl v šoku. Věděl jsem, že problémy jsou, neboť pořád nebyl finalizovaný kalendář této sezony. Ale bral jsem to tak, že je to věc vedení. Jenže v něm klíčoví manažeři dlouho chyběli a noví se teprve nedávno přijali. Takže pro mě je to chyba vedení, ne vina sportu.

Diváci mu tedy nechybí?

Nevěřím, že chybí diváci, když se přijde podívat 600 tisíc lidí na závod. Jediným důvodem, který v tom vždycky může být, je, že chybí peníze. Jestli tomu chyběli sponzoři, jestli to byly výdaje pro Red Bull, které už nechtěl nést… Ale to je věc managementu a pořád bych viděl naději a cestu v novém vedení, který to dokáže řídit. Znamená to, že jediný letecký sport, který si dobyl pozornost a má formát, který se dá sledovat, zase skončí. Potenciál byl přitom obrovský.

Jak reagují ostatní piloti?

Máme whatsappovou skupinu, píšeme si. A všichni jsou na tom stejně: jsou překvapení, rozmrzelí, rozlobení.

Vím, že je to čerstvé. Ale tušíte, co budete po sezoně dělat?

Uvidím. Doufám, že budu dál závodit v letecké akrobacii (jiné odvětví leteckého sportu než Air Race), ale to abych mohl, tak musím někde vydělat peníze. Ty pak investuji do tréninku. Teď se situace mění. Musím se rozmyslet, rozplánovat si to. A že mě Air Race stál vojenskou kariéru, o tom ani nemá cenu mluvit.

Opustil jste místo pilota vojenských stíhaček. Je šance se vrátit?

Je to tak čerstvé, že vůbec netuším.

Přitom v Air Race jste jedním z nejmladších.

To mě strašně štve. Potenciál tu byl a teď někdo od stolu rozhodne o mém bytí a nebytí. Nevěřím tomu, že by ten sport neměl diváky a neměl šanci být úspěšný. Vidím, že měl šanci být úspěšný s novým vedením, které chybělo. Je to od nich zbytečně uspěchané rozhodnutí.

Z vedení loni odešel Pavel Turek. On byl jedním z klíčových mužů, že?

Ano. A byl tam ještě jeden Čech, Zdeněk Rak. Oba měli s vedením takového sportu a eventů zkušenosti a ty byly potřeba. Pak byl na konci sezony vyhozený ještě jeden ředitel a zůstal tam jen jeden manažer. A to v klíčové fázi, kdy se podepisují smlouvy s pořádajícími městy. A teď to svět stojí tento sport, který byl nádherný. Moc mě to mrzí.

V Air Race jste už jednu přestávku v letech 2011-13 zažil. Myslíte, že teď je konec definitivní?

Naděje umírá poslední, takže to nechci komentovat, že je to úplný konec. Nevýhodou bylo, že tento sport ještě není soběstačný a je závislý na penězích hlavního sponzora. A ten když se rozhodne na základě čísel, která vidí, ukončit to, může. Je těžké mu to zazlívat. Ale Red Bull světu ten sport přinesl a je obrovská škoda, že když už se stal jedním z nejpopulárnějších motorsportů na světě, ho teď zničehonic zase zavřít. Divím se tomu. I Red Bull z toho nebude mít dobrou reklamu, ale nedá se nic dělat.

Vy se můžete pokusit o jediné: rozloučit se obhajobou titulu.

Sentiment musí stranou. I když člověk ví, že to budou poslední závody, tak ve mně musí zůstat závodník-profesionál. Nesmím se tím nechat rozhodit a musím se soustředit na každý závod. Chci se rozloučit tím nejlepším výsledkem. Ale každou minutu v kabině si budu chtít užít.

Paradoxně teď o víkendu představíte poprvé Air Race včetně pylonů v Česku, na exhibici v Pardubicích.

Z premiéry bude derniéra. Představíme Air Race v zemi, kde byl velký potenciál uspořádat závod. Je mi smutno.