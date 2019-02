Šonka přibral dvě kila. Ta mě možná připravila o výhru, litoval po stříbru

I proto se v něm po závodě v Abú Zabí mísily dvojí pocity: „Když vím, jak těsné to bylo, tak jsem zklamaný, že to nedopadlo na nejlepší místo. Na druhé straně bylo nejdůležitější začít dobře sezonu, což se jakžtakž povedlo. A náramně jsme si zazávodili.“

Třicet centimetrů u strojů, které létají 370 km/h, není nic, že?

Ze sportovního hlediska je krásné, jaké drobnosti rozhodují. Já jsem teď ale o nějaká dvě kila těžší, než bych potřeboval být, takže možná právě tato dvě kila rozhodla. Ale na trati jsem se odevzdal, jen to prostě neklaplo. Joši (Muroja) letěl výborně a zasloužil si vyhrát. Ovšem díky tomu, že se oproti kvalifikaci otočil vítr o 180 stupňů, to bylo zajímavé. A proto v prvním kole byla spousta penalizací. Vítr z toho udělal zajímavý závod.

A vám ulehčil první kolo, když byl váš soupeř diskvalifikován. Ovšem i tak jste zaletěl nejrychlejší čas.

Bolton mi to usnadnil, neboť jsem věděl, že mi stačí zaletět jakýkoliv čas a půjdu dál. Nicméně podle časů se staví další duely, takže stejně musíte letět rychle, abyste měl později přijatelného soupeře. No, stejně se to nestalo, protože jsem dostal Matta Halla, který měl v prvním kole penalizaci a ve výsledcích spadl dolů.

S ním už to byla fuška, protože jste ve druhém kole vyfasoval vteřinovou penalizaci za překročení maximálního povoleného přetížení. Jak jste duel viděl?

Je dobře, že tam je za překročení 11 G jen vteřina penalizace. A já v pull up manévru (obratu) viděl, že mám přes 11 G, takže jsem s tou vteřinou počítal. Ale jelikož jsem znal Mattův čas, tak jsem věděl, že když zaletím stejně jako v prvním kole, dám ho i s tou penalizací. Tlačil jsem na pilu, letěl jsem, co to šlo. A to mě dostalo dál. Matt říkal, že to bude odveta za loňské finále, tak jsem rád, že jsem ho dal. A mám radost, že když nepočítám tu vteřinovou penalizaci, letěl jsem dnes v rozmezí dvou desetin.

Přijde mi neuvěřitelné, že v tom letu sledujete displej s přetížením a ještě upravujete taktiku.

Blesklo mi to hlavou. Měl jsem vteřinu dvě při tom klesání, tak jsem si mohl udělal plán a myslet takticky. Jinak na to ale není čas. Chyby musíte hned hodit za hlavu a pracovat jen na tom, co je před vámi.

Zdálo se mi, že ve finále jste pak byl při pull up manévrech právě kvůli penalizaci opatrnější. Bylo to tak?

Byl jsem. Vítr foukal jinak než včera (v pátek), takže vstupní rychlost do toho manévru byla vyšší. Tím pádem se ta géčka dala velmi snadno překročit. Škoda - při tom prvním finálovém pull upu jsem si mohl udělat větší náskok, jenže jsem letěl opatrněji. Bylo to ovšem na bezpečné straně a nakonec to nestačilo.

Máte za sebou první závod sezony, ten druhý, který se odehraje v Evropě, ale ještě nemá stanovené místo ani termín. Nicméně je jasné, že budou skoro tři měsíce volna. Jak je strávíte?

Ano, teď bude pauza, ale pak se rozjede nabitá letní sezona, kdy půjde jeden závod za druhým. Na to se těším. Mě ale letos čeká mistrovství světa v akrobacii, tak toho času využiji na trénink akrobacie (odlišná disciplína než Air Race). Ale taky budeme mít letadlo z Air Race v Česku, takže chci i na něm trénovat a doladit ho na tu hlavní sezonu. Práce bude mraky.