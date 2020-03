Kvůli pozornosti jsem možná měl v Riu škobrtnout, žertuje Krpálek

Jak probíhá vaše příprava na takto důležitou sezonu?

Snažím se do ní dávat maximum, už teď mám za sebou čtyři kempy. Začínal jsem v Izraeli, následně jsem pokračoval ve Francii a v Německu, teď jsem strávil týden v Nymburce. Takže přípravných kempů bylo docela dost a já věřím, že připravený budu.

Na poslední chvíli jste ale musel zrušit kemp v Japonsku a místo toho zamíříte do Brazílie.

Samozřejmě je to komplikace, protože v Japonsku uděláme nejlepší přípravu na světě. V úterý jsme měli odlétat, ale před týdnem nám to zrušili, prý uzavírají univerzity a ani by tam neměli jezdit turisté. Chápu to, mají letos olympiádu a chtějí udělat maximum, aby případně nebyla zrušená. Takže jsme hned hledali jiné varianty. A jednou z nich byla právě Brazílie, kam bychom měli za deset dní odlétat.

Proč právě do Brazílie?

Dopisoval jsem si s Brazilcem Davidem Mourou, který zápasí stejnou váhovou kategorii jako já, a ptal jsem se ho, jak to tam mají s těžkými váhami, jestli bych k nim mohl přijet trénovat. Trošičku jsme se možná řídili i tím, že Jižní Amerika je snad jediné území, které ještě není napadené koronavirem. Jinak Brazilci jsou samozřejmě výborní jak v postoji, tak na zemi, v mé váhové kategorii jsou dva v první světové pětce. V Sao Paulu se zúčastníme kempu, na kterém bude více méně celá Amerika a nějaké státy z Evropy.

Před čtyřmi lety jste právě v Brazílii zvítězil na olympijských hrách, je tedy tato země ideální pro přípravu k dalšímu útoku na zlato?

Od olympiády jsem byl v Brazílii vícekrát, ale vrátit se do země, kde jsem před čtyřmi lety vyhrál olympiádu, a připravovat se tam směrem k té další, určitě nějakou souvislost má. Když jsme pobyt domlouvali, tak jsme spíše tíhli k tomu, abychom byli v Riu. Ale když jsme zjistili, že se koná kemp v Sao Paulu, zamíříme tam. Alespoň poznám také jiné město a uvidím něco nového.

Jak se těšíte na mistrovství Evropy na domácí půdě v Praze?

Je to pro mě obrovská akce. Mistrovství Evropy se v Česku koná po 29 letech a bojím se, že v dohledné době tady znovu nebude. Takže proto se snažím připravit maximálně i na tento turnaj. Kdyby bylo mistrovství Evropy v jiné zemi, tak bychom možná přemýšleli o tom, že bych na něm nestartoval a že bych se připravoval na olympiádu. Tím, že je u nás doma, tak rozhodně chci medaili vybojovat, chci se ukázat českým fanouškům.

Jak v Praze, tak v Tokiu se na vás budou upírat velká očekávání, věnujete proto pozornost práci s psychikou?

Tohle nijak neřeším. Vždy se snažím jít na žíněnku s tím, že si to jdu užít a jdu tam nechat maximum. A když člověk přesto prohraje, tak má čisté svědomí, že udělal maximum. Ale do této situace se samozřejmě nechci dostat, chci odcházet jako vítěz. Myslím, že s psychikou umím pracovat, mám urovnané, jak musím nastupovat na žíněnku, že si nesmím připouštět různé věci a myslím, že teď jsem na tom tak dobře, že bych to měl ustát.

Váš velký soupeř pro hry v Tokiu Teddy Riner na začátku února poprvé po deseti letech prohrál, což jste komentoval slovy, že to je pro ostatní judisty špatné.

Souhlasím, je to to nejhorší, co se mohlo stát. Protože on se o to víc připraví na olympiádu, nic jiného ho nebude zajímat. Myslím, že po porážce se mu akorát ulevilo. Deset let neprohrál a teď to z něho spadlo, protože lidé vidí, že prohrát může a jeho to může jen nakopnout. Ale já vím, že se s ním dá bojovat, dá se porazit.

Potkali jste se pak na kempu v Paříži?

Hned potom, jak prohrál ten zápas, jsem říkal, že bych vsadil všechno, že nepřijde na kemp. Protože by asi neustál, jak by se ho každý ptal, co se stalo, proč prohrál. V Paříži na kempu také skutečně nebyl, přijel až do Německa. Tam už jsme se normálně bavili, říkal, kde bude startovat, že se připravuje na olympiádu a po ní pravděpodobně bude chtít skončit.

Na evropském šampionátu v Česku plánuje startovat?

Do Prahy nepřijede, říkal, že mi nepoleze do mého teritoria.

Mrzí vás to, nebo jste spíše rád?

Samozřejmě bych byl rád, kdyby tady startoval. Kdybych se s ním utkal, mohl bych mu vrátit ty dvě prohry, které s ním mám. Prát se s ním na domácí půdě by bylo něco nádherného.

Krpálkův manažer Karel Tejkal o omezení aktivit „Odmítáme účast na veškerých nepovinných společenských akcích, dělají se jen nezbytně nutné rozhovory, Lukáš nechodí do žádných zbytných televizních pořadů, opravdu jsme program osekali a s díky odmítáme pozvání na všechny besedy, společenské akce, předávání cen, vyhlášení nejlepších… Lukáš by mohl vařit, péct, tančit, zpívat. Všem říkáme, že jsou zapsání na seznam. A pokud to Lukášovi vyjde, tak v srpnu, až se ten seznam otevřeme, tak to bude něco.“

Zlatá medaile z Ria na vás strhla velkou pozornost, držíte se nyní před Tokiem více v ústraní?

Nevím, jestli se na takové věci dá připravit. Samozřejmě pozornosti po olympiádě v Riu bylo hodně, akcí byla spousta. Kolikrát jsem si říkal, že by možná bylo lepší ve finále škobrtnout, aby té pozornosti nebylo tolik. Ale když to vezmu zpětně, je nádherné být olympijský vítěz. Kamkoli člověk přijede, vyhlašují ho jako olympijského vítěze, spoustu dětí to nakopne, dostanou motivaci něčeho dosáhnout. Takže bych moc rád vyhrál i tu letošní olympiádu.

I judo kvůli epidemii koronaviru ruší závody, jak situaci vnímáte?

Člověk neví, co bude, a na co se má připravovat. Kluci teď o víkendu měli být v Maroku na Grand Prix, kde měli bojovat o body, aby se dostali na olympiádu. A dva dny předtím, než měli odlétat, jim turnaj zrušili. I pro mě je to složitější, připravujeme se na něco a nevíme, jestli to vůbec bude. Samozřejmě doufám, že například šampionát v Praze proběhne s diváky. Protože když jsem sledoval biatlon v Novém Městě, kam divákům zakázali přístup, tak pro sportovce muselo být hrozně těžké, když se těšili na tak obrovskou akci, a pak je ta akce bez diváků. Takže toto bych určitě nechtěl zažít.