PŘEHLED: Medailové naděje, premiéry, loučení. Jaká budou česká lákadla v Tokiu?

Z posledních letních her v Riu si česká výprava odvezla deset medailí, kolik jich získá letos na opačném konci světa? Sportovci se do Tokia měli původně sjet už loni, kvůli pandemii se ale hry o rok posunuly.

1 Krpálkův útok na obhajobu v kolébce juda

Před pěti roky v Riu jako jediný z české výpravy ukořistil zlatou medaili. A mezi největší naděje patří judista Lukáš Krpálek i nyní v Tokiu. Právě v japonské metropoli se v roce 2019 stal světovým šampionem v nejtěžší váhové kategorii, ve finále si poradil s domácím Hisajošim Harasawou.

„Vyhrát před olympiádou mistrovství světa chce velkou odvahu. Všichni si na mě budou dávat bacha, všichni se na mě budou maximálně připravovat,“ prohlašoval Krpálek na galavečeru ankety Sportovec roku 2019.

„Bude to těžké, ale já mám rád výzvy, jen tak můžu dosahovat nejlepších výkonů. Jestli se ostatní budou připravovat na 100 procent, já se budu připravovat na 200 procent. Budu chtít olympijskou medaili zase přivézt domů, i když očekávání budou obrovská,“ uvědomoval si před dvěma lety.

Boje v nejtěžší váhové kategorii nad sto kilogramů se na hrách v Tokiu uskuteční ve čtvrtek 29. července, finálový blok začne v 10:00 SEČ.

2 Tenistky v plné sestavě

Velmoc ženského tenisu jménem Česká republika bude mít v Tokiu čtyři elitní reprezentantky: do Japonska se vydávají Petra Kvitová, Karolína Plíšková, Barbora Krejčíková a Markéta Vondroušová.

Kvitová, v Riu bronzová ve dvouhře, se netají nejvyššími ambicemi. Reprezentovat se chystá i Wimbledonem nabuzená Plíšková, která v Brazílii absentovala.



Česká jednička utvoří pár ve čtyřhře s Vondroušovou, která se na hry kvalifikovala díky chráněnému žebříčku, čímž z nominace vystrnadila Karolínu Muchovou.

„Na olympiádu chce jet skoro každý a já dostala svou první příležitost,“ vysvětlovala Vondroušová. „Ohlasy mě zklamaly, byla jsem smutná. Čekala bych od Čechů před olympiádou podporu a ne řeči, že na ni nepatřím.“



Čtvrtou do party je Krejčíková, pro kterou by hry v původním termínu byly nedosažitelné. Zručná tenistka však za poslední měsíce uhranula výjimečným progresem korunovaný senzačním titulem z Roland Garros.

Krejčíková bude patřit mezi největší medailové kandidátky především ve čtyřhře, v níž spojí síly se sehranou parťačkou Kateřinou Siniakovou. Letos spolu triumfovaly na pařížském grandslamu, uspějí i v Tokiu?

„Očekáváni budou vysoká, budeme se snažit hrát co nejlépe jako tým a budeme chtít zlatou medaili,“ vyhlásila Siniaková v Paříži.



Tenisový program v Tokiu začne v sobotu 24. července, finále dvouhry žen proběhne v sobotu 31. července. Deblistky si o zlato zahrají o den později, v neděli 1. srpna.

3 Vodní slalom sází na Prskavce a Fišerovou

Stejně jako Krpálek se v roce 2019 stal mistrem světa také vodní slalomář Jiří Prskavec. Do Tokia prošel přes náročnou národní kvalifikaci a patří do nejužšího kruhu olympijských favoritů.

Kajakář Jiří Prskavec se raduje z vítězství na mistrovství světa ve španělském Seu d'Urgell.

„Jasně, že chci porazit všechny,“ vyhlížel už letos v květnu klání v Tokiu. „Ale zároveň vím, že je náš sport strašně proměnlivý a do výsledku se v něm promítá spousta faktorů. V Riu jsem byl s jízdou strašně spokojený, až na ten jediný šťouch. V Tokiu chci zažít ještě lepší pocit.“



Prskavec do Japonska zamířil mezi prvními českými sportovci, na přípravný kemp tam odletěl už 5. července.

Před cestou doufal, že pořadatelé ještě upraví závodní kanál: „Měli by se to snažit zrychlit, což by mohlo trať krásně vystabilizovat. Tím už se ale nezabývám, budu se snažit podat top výkon na trati, která tam bude.“

Do finálové jízdy nastoupí v pátek 30. července v 9:00 SEČ.

Příslušnost ke světové elitě bude chtít proměnit v medaili také vodní slalomářka Tereza Fišerová.



Kanoistka Tereza Fišerová v závodě Světového poháru v Praze

Letos má 23letá kanoistka formu výtečnou, v květnu si z mistrovství Evropy přivezla stříbro, v červnu v závodech Světového poháru získala třetí a druhé místo.

„Nechci si to moc uvědomovat,“ odmítá, že by se sama pasovala do pozice medailové adeptky.

„Samozřejmě budu doufat, že vzestupná tendence výkonů bude pokračovat, ale budu spokojená, i když v Tokiu podám to, co doposud.“



Historicky první olympijské finále kilometru kategorie C1 se uskuteční ve čtvrtek 29. července v 8:45 SEČ.

4 Netradiční premiéra lezení i s Ondrou

Premiéru pod pěti kruhy letos zažije i sportovní lezení. A české barvy v něm hájí velká hvězda, trojnásobný mistr světa Adam Ondra. Na 26letého reprezentanta ovšem v Tokiu čeká závodění v nezvyklém formátu.

Zatímco na světovém šampionátu se bojuje o medaile zvlášť v lezení na obtížnost, boulderingu a lezení na rychlost, v japonské metropoli se bude soutěžit v kombinaci všech tří disciplín o jednu sadu cenných kovů.

Adam Ondra během olympijské kvalifikace v Toulouse

„I když naprostá většina lezců tuto kombinaci kritizuje, neznamená to, že by se o olympiádu nezajímali,“ říkal Ondra v prosinci 2019.

Český reprezentant se ve Světovém poháru a na vrcholných akcích věnuje především lezení na obtížnost a boulderingu.



„I proto se připravuju úplně jinak než na normální sezonu,“ vyprávěl při chystání se na hry v původním termínu.

„Měsíc se soustředím pouze na lezení na rychlost, moji nejslabší disciplínu v kombinaci, což bych rozhodně nedělal, kdyby nebylo blížící se olympiády.“

První finále v olympijské historii lezení se uskuteční ve čtvrtek 5. srpna od 10:30 SEČ.

5 Dostál a Fuksa s medailovými ambicemi

Ve sbírce už má olympijské stříbro a dva bronzy, v Tokiu si tak kajakář Josef Dostál bude dělat zálusk na placku nejcennější hodnoty.

„Je to samozřejmě velký sen. Udělal jsem všechno, abych vyhrál, a jen se uvidí, co soupeři,“ uvedl Dostál pár dní před odletem.

Kajakář Josef Dostál

„Chci vyhrát, proč bych tam jinak jezdil? Nechci být čtvrtý nebo pátý. Chtěl bych vyhrát na singlu a na deblu z toho mít radost.“

Na deblkajaku se Dostál představí s Radkem Šloufem, v polovině května na Světovém poháru v Szegedu skončili druzí.

„Jsem trošku víc vyježděný a tolik kilometrů jsem nikdy nenapádloval,“ poznamenal Dostál k odložení her. Pokud se v Tokiu probojuje až do finále, o medaile bude usilovat v úterý 3. srpna v 5:25 SEČ. Finále deblu se uskuteční ve čtvrtek 5. srpna v 5:55 SEČ.

Po stupních chce pošilhávat i kanoista Martin Fuksa, který k sólovému startu rovněž přidá závodění s parťákem - bratrem Petrem Fuksou.

„Máme cíl dostat se do finále na deblu i na singlkanoi. Když tam budeme, potom se můžeme bavit dál,“ předeslal dvojnásobný mistr světa Martin.

Nejčerstvější úspěch na olympijské trati o délce jednoho kilometru zaznamenal Fuksa na začátku června, kdy v Poznani ovládl evropský šampionát.

„Maximálně mě to v hlavě posunulo dopředu,“ pochvaluje si.

„Celou přípravu jsem strávil v tom, že jsem tenhle rok nejrychlejší v Evropě. Dalo mi to hrozně moc sebevědomí a hrozně mi to pomohlo do tréninků. Doufám, že i soupeřům jsem nahnal strach.“

Finále olympijské deblkanoe je na programu v úterý 3. srpna ve 4:55 SEČ, singlkanoe pak v sobotu 7. srpna ve 4:10 SEČ.

6 Cinkne medaile Cinkovi?

Povzbuzen dvěma druhými místy z nedávných závodů Světového poháru vyráží do Tokia biker Ondřej Cink.

„Chci získat medaili, zažívám životní sezonu a kdyby to v Tokiu na medaili nevyšlo, byl bych zklamaný,“ nastínil své ambice pro svazový web.

Ondřej Cink projíždí cílem závodu SP v Novém Městě na Moravě na čtvrtém místě.

V Tokiu bude startovat na třetích hrách, v Londýně i Riu obsadil 14. místo. Nyní bude jedním z jeho hlavních rivalů Mathieu van der Poel, který právě kvůli přípravě na olympiádu odstoupil z Tour de France.

„Očekávám hrozně rychlý závod, může to být boj až do posledních metrů. Člověk bude muset být neustále ve střehu, aby neudělal chybu,“ předpovídá Cink.

Na náročnou trať vyjede v pondělí 26. července v 8:00 SEČ.

7 Kostelecký a Lipták mají na mušce pódium

Zlatou medaili si vystřílel už v Pekingu 2008, v Tokiu zasáhne David Kostelecký už do šestých olympijských her.

„Doufám, že to v tomhle věku ubojuju se ctí. Nepočítal jsem s tím, po Riu jsem si myslel, že se nedostanu, protože kvalifikační klíč je těžký. Jsem za to rád a třeba tam ještě dokážu něco sestřelit,“ přeje si 46letý brokař.

V Japonsku s ním v disciplíně trap bude závodit i Jiří Lipták, letošní vicemistr Evropy. „V Riu žádná střelecká medaile nebyla, tak uvidíme, jak to dopadne,“ uvedl před svou druhou účastí na hrách.

V medailovém klání zacílí čeští střelci na asfaltové holuby ve čtvrtek 29. července od 8:30 SEČ.

8 Poslední hry legendy Špotákové

V záři olympijského plamene si už popáté zazávodí Barbora Špotáková. Olympijská vítězka z Pekingu a Londýna se k Tokiu upíná jako k poslední vrcholné akci kariéry a navzdory pomalému rozjezdu sezony věří, že oštěpem ještě jednou ustřelí.

V Londýně 2012 i Pekingu 2008 slavila Špotáková zlato. Co ukáže v Tokiu 2021?

„Začátek byl krutý a docela ostrý,“ ohlíží se za prvními letošními závody.

„Naštěstí se to lepší a věřím, že budu přidávat po metříkách a v Tokiu by to mohlo došplhat třeba i na něco slušného. Já se většinou během sezony lepším, doufám, že jsem to s věkem neztratila.“

Stoupající výkonnost potvrdila dva týdny před startem her na Diamantové lize v Monaku, kde vyhrála svým nejlepším výkonem sezony 63,08 metru.

Na vrcholné akce se vždy uměla připravit skvěle, vedle dvou olympijských prvenství vybojovala i tři tituly mistryně světa a stále drží světový rekord.

Jestli zazáří i v Japonsku, se sportovní svět dozví v pátek 6. srpna od 13:50 SEČ.

Na finále oštěpařek cílí také Nikola Ogrodníková, kterou však v posledních měsících limitovaly zdravotní potíže. Podobně je na tom i Zuzana Hejnová, bronzová medailistka z Londýna. Česká překážkářka v letošní sezoně ještě nezávodila, trápí ji záda a achilovka.

Na solidní umístění pomýšlí koulař Tomáš Staněk, hlavním favoritem jeho disciplíny bude čerstvý světový rekordman Ryan Crouser. Finále vypukne ve čtvrtek 5. srpna ve 4:05 SEČ.

9 Překvapí zase basketbalisté?

Na hrách v Riu nemělo Česko žádné zastoupení v týmových soutěžích, v Tokiu se to díky basketbalistům změní. Čeští reprezentanti si účast v Japonsku zajistili až na začátku července vítězstvím na kvalifikačním turnaji v kanadské Victorii.

V rozhodujícím duelu porazili Řecko, čímž vybojovali historicky první pozvánku na svátek pod pěti kruhy pro samostatný český basketbal. reprezentanti dosáhli na úspěch srovnatelný s tažením k šesté příčce z mistrovství světa v Číně 2019.

JSME TAM! Čeští basketbalisté slaví postup na olympijské hry v Tokiu.

Nyní národní tým vyhlíží olympijskou konfrontaci s hvězdnými výběry USA a Francie, ve skupině změří síly ještě s papírově slabším Íránem. Do čtvrtfinále postupují první dva celky z každé ze tří skupin a nejlepší dva ze třetích míst.



„Nepojdeme se tam jen vyfotit, každý bude chtít předvést, co umí,“ burcoval po zdárné kvalifikaci lídr týmu Tomáš Satoranský, jediný našinec hrající NBA.

„Jsme banda individuálních hráčů, každý z nás je jiný a každý se může urvat,“ cenila si další opora týmu Jaromír Bohačík. „To je naše výhoda a snad z toho budeme těžit i na olympiádě.“

Tokijský rozpis basketbalistů vypadá následovně: neděle 25. července od 3:00 SEČ proti Íránu, středa 28. července od 15:00 SEČ s Francií a sobota 31. července od 14:00 SEČ s Američany.

10 V akci mistryně Evropy Seemanová

V šestnácti letech byla nejmladší členkou české výpravy v Riu, nyní patří plavkyně Barbora Seemanová mezi velké adeptky minimálně na postup do finále.

Na konci května se stala mistryní Evropy v závodě na 200 metrů volným způsobem, vítězným časem 1:56,27 by na účast v boji o olympijské medaile měla dosáhnout.

Plavkyně Barbora Seemanová pózuje se zlatou medailí z mistrovství Evropy v Budapešti, kde ovládla závod na 200 metrů volným způsobem.

„To by bylo úplně neuvěřitelné,“ zasnila se o možnosti proplavat se do finále. Na olympijské medaile už si v kariéře sáhla, před třemi lety na mládežnických hrách v Buenos Aires získala dvě zlata a bronz.

V Tokiu bude kromě své hlavní disciplíny 200 metrů volně závodit také ve štafetě na 4x100 metrů a na tratích 100 a 50 metrů volným způsobem.

„Nebudu se zlobit, když třeba v rozplavbách budu plavat 1:56 nula, dostanu se do semifinále, ve kterém bych to chtěla posunout. Když to bude okolo té hranice, ale lepší než osobní rekord, tak bych byla ráda,“ přemítala 21letá reprezentantka.

Jestli se jí v Tokiu bude dařit podle představ, do finále vpluje ve středu 28. července ve 3:41 SEČ.