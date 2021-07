Na olympiádu do Tokia se nominovalo 116 českých sportovců

V tiskové zprávě to uvedl Český olympijský výbor.

„Je senzační, že se nominace rozšířila ještě o basketbalisty, kteří sehráli skvělý turnaj. Pro nás to sice znamená další velké starosti s organizací, ale moc nás to těší,“ uvedl šéf výpravy Martin Doktor. „Kolektivní sport vždy na olympijských hrách zlepší týmového ducha,“ dodal.

Nominace schválená plénem ČOV měla původně sto členů, ale očekávalo se doplnění. Na hry se dostali senzačně ještě basketbalisté, někteří atleti a sportovní gymnasta David Jessen. Do Tokia tak odletí zástupci 22 sportů. Olympijské hry začnou 23. července.

Konečné číslo účastníků her se může ještě změnit. Není jistý start bronzové medailistky z londýnského olympiády v běhu na 400 metrů překážek Zuzany Hejnové, kterou trápí bolavá Achillova šlacha. A chodkyně Anežka Drahotová, která je v nominaci, čeká na dořešení dopingového případu, kvůli němuž má pozastavenou činnost.

Atletů je ve výpravě zatím třicet, do Tokia pojede i dvanáct basketbalistů po vítězné kvalifikaci v Kanadě, plavecké sporty mají devět zástupců, střelci osm, veslování a cyklistika sedm, jezdectví šest včetně náhradníka a tenis pět. Rychlostní kanoistika, vodní slalom a plážový volejbal vysílají po čtyřech sportovcích.

Tři hráči dvouhry se kvalifikovali ve stolním tenise. Po dvou sportovcích bude reprezentovat v golfu, sportovní gymnastice, judu, moderním pětiboji, šermu a triatlonu. Zastoupení mají také jachting, lukostřelba, sportovní lezení, vzpírání a zápas.

„V týmu jsou olympijští medailisté z posledních her včetně judistického šampiona Lukáše Krpálka. Medailové naděje máme v řadě sportů, a to včetně sportovního lezení, které je v programu her poprvé,“ zmínil Doktor velkou naději Adama Ondru.

Tým, který bude závodit na různých místech Japonska, zajistí 138 členů doprovodu - trenérů, mechaniků, lékařů, fyzioterapeutů a dalších členů servisního týmu.

Na předchozích letních hrách v Riu de Janeiro v roce 2016 startovalo 104 českých sportovců a přivezli deset medailí. Podobný počet jako nyní v Tokiu se představil v Atlantě 1996 (115) a rekord v historii samostatného Česka drží Atény, kam v roce 2004 odjelo 142 reprezentantů.