Krpálek se už těší na tatami, čekání kvůli omezením ale chápe

Judo není venkovní sport, takže olympijský šampion z Ria musí v přípravě nadále improvizovat. „Cvičím doma, na zahradě. Posiluju každý den. Do toho dělám spoustu věcí na zahradě. Samozřejmě mi chybí trénink toho juda a myslím si, že hned tak kontaktní sport nespustí,“ komentoval úřadující mistr světa aktuální situaci v rozhovoru s ČTK.

Má pro postup vlády pochopení. „Jsme kontaktní sport a ten výkon je tam obrovský. Jsem rád, že se spustilo, že se může cvičit venku, může se chodit běhat, na kolo a tak,“ řekl.

Příští týden měl zápasit na mistrovství Evropy v Praze, ale kontinentální šampionát byl odložen, dokonce dvakrát. Aktuálně na termín na začátku listopadu. Vzhledem k situaci v Evropě není jisté, že se za více než půl roku v O2 Areně bude moci uskutečnit.

„Doufám, že všechno bude v pohodě, že se to vrátí do normálu. Že celá Evropa i celý svět bude fungovat normálně a že ta Evropa proběhne. Do poslední chvíle v to budu věřit. Byla by to pro mě taková odměna startovat na domácím šampionátu. Hrozně moc by mě mrzelo, kdyby ta Evropa byla zrušená,“ prohlásil devětadvacetiletý český reprezentant, jenž má z ME ve sbírce tři zlaté medaile.

Uvědomuje si ale, že koronavirus může být silnější. „Jde o zdraví všech lidí, takže by to člověk musel pochopit. Něco jiného by bylo, kdyby ta Evropa byla zrušená třeba kvůli tomu, že jsme to nezvládli uspořádat. Když jde o zdraví lidí, tak je to něco jiného a člověk to musí tak brát,“ dodal.