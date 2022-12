Krpálek končí předčasně sezonu. Zraněné třísla ho na Masters nepustí

Má za sebou prazvláštní rok.

Ještě předtím, než sezonu zahájil, převzal potřetí prestižní Cenu Gutha-Jarkovského za nejhodnotnější výkon minulého roku. Tu cenu mu dali sami sportovci za to, jakým způsobem získal své druhé olympijské zlato.

V Mekce juda, v hale Budokan v Tokiu.

VÍTĚZ. Lukáš Krpálek přebral cenu Gutha-Jarkovského.

To letošní sezona se s tou loňskou vůbec nedá srovnat.

„Nebyla to úplně optimální sezona, těch zranění bylo dost. Jsem rád, že jsem vůbec na některých turnajích mohl startovat. Když už se zdálo, že jsem z toho kolotoče vyběhl, tak mě srazilo něco dalšího,“ vyprávěl.

Celý rok se dvaatřicetiletý Krpálek potýkal s řadou zdravotních problémů. Hned na začátku roku přišel o tři měsíce přípravy, když na něj při tréninku upadl Teddy Riner a pochroumal mu rameno a žebra.

Když se vrátil, začal ho zase zlobit triceps, kvůli čemuž absolvoval jen minimum turnajů.

Pořádně se vlastně dal dohromady až dva měsíce před mistrovstvím světa v Taškentu, kde se ale poprvé od roku 2010 nedostal ani do čtvrtfinále.

Chuť si pak spravil na Grand Slamu v Abú Zabí, který vyhrál, jenže následoval další problém – začalo ho trápit tříslo.

„Přitom asi měsíc a půl jsem v sobě zase cítil ten drajv a sílu, která ve mně vždycky byla. Fakt jsem se cítil dobře, o to víc mě mrzí, že jsem to v Tokiu nedotáhl do zdárného konce,“ líčil.

Na Grand Slamu v jeho milovaném Japonsku se ještě dostal do semifinále, ale do něj už kvůli bolesti nenastoupil.

V té době nebylo jasné, jak moc ho zraněná třísla budou ve zbytku sezony limitovat, Krpálek dlouho živil naději na to, že se ukáže na Masters, které v Jeruzalémě bude probíhat od 20. do 22. prosince. Až nyní, v pátek dopoledne se po sérii vyšetření definitivně rozhodl, že do Izraele neodletí.

„Absolvoval jsem několik vyšetření, nejprve to vypadalo, že mám tříselnou kýlu, pak zase svalovou kýlu, k tomu nějaké natažené věci v kyčelním kloubu. Prostě to není na to, abych v tak těžkém turnaji startoval, byla by to hloupost. Vypustím ho a budu se snažit maximálně uzdravit,“ popisoval.

Jak už to bývá, všechno zlé je k něčemu dobré.

Krpálka totiž nečeká docela náročné předvánoční cestování. Z Jeruzaléma se původně měl vracet domů až 23. prosince a krátce po svátcích má zase naplánovanou rodinnou dovolenou.

„Bylo by to hodně nahuštěné, takže v tomhle je příjemné, že ten předvánoční čas strávím s rodinou, zapneme si televizi, podíváme se na pohádky,“ říká.

U toho pochopitelně bude své bolavé tříslo léčit.

Ve hře v jednu chvíli byl i chirurgický zákrok, nakonec se ale český šampion rozhodl pro konzervativní léčbu.

Obden chodí na injekce a podle pocitů je tříslo už teď v o dost lepším stavu než ve zmiňovaném Tokiu.

„Proto doufám, že se zase tak dlouho léčit nebudu. Snad to bude otázka týdnů a ne měsíců, protože je před mnou příští rok spousta důležitých turnajů, které bych nerad vypouštěl,“ má jasno.

Rád by se zúčastnil už Grand Prix v Portugalsku na konci ledna, po něm chce odjet i do Paříže. Vrcholy má příští sezona hned tři. Mistrovství světa v květnu, Masters v červnu a evropský šampionát na podzim.

Právě na tyhle tři starty se chce Krpálek zaměřit co nejvíc.

„Na nich si chci zajistit co nejvíc bodů do olympijské kvalifikace, jen musím být stoprocentně zdravý,“ přeje si.