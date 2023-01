Krpálek se vrací k „hezkému“ judu. Technicky dozrál a omládl, říká trenér

Dosáhnout na úspěchy v jedné váhové kategorii, a pak přestoupit do vyšší, to pro judisty není neobvyklý kariérní posun. Ale vyhrát olympijské zlato v jedné kategorii, získat ho i v té vyšší a zase se vrátit zpět, to je historický unikát. A právě k tomu nyní směřuje Lukáš Krpálek, který se chce na letní olympiádu v Paříži 2024 kvalifikovat ve skupině do sta kilogramů.